Veliki kredit za Anu Jokić! Žiri joj ovoga puta PROGLEDAO KROZ PRSTE, evo šta su joj zamerili!

Ide direktno, ali kroz iglene uši.

Ana Jokić sledeća je takmičarka ove noći koja je izvela Severininu pesmu "Alkatraz", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je otepvala i pesmu Rikija Martina "Livin la Vida Loca", a onda je žiri glasao - sva četiri da za Anu.

- Druga pesma, od prve do poslednje reči si bila falš, ja sam mislila da će da ti legne ko pijanom šamar, ali zahvaljujući prvoj pesmi koja je bila tvoja mera, za tebe... Nisi bila srećna, nisi bila u elementu svog raspoloženja, nisam imala srca da ti dam ne, i nisam htela da dopustima produkciji da me, da ne kažem šta, jer bi te pustili. Sad si dobila da da oni ne bi mene - rekla je Zorica.

- E ne bi... Mi smo bili spremni da joj damo ne da bi mogli i tvom kandidatu da damo ne - rekao je Ognjen.

- Dala sam joj da da je ne bi ti direktno pustio, nego da je ja direktno pustim, eto da ga tebi zavučem malo - rekla je Zorica.

- Ovo nije bilo na tvom nivou kako smo navikli, ali mi ne znamo ko će dati da, ko ne, ja te podržavam i dajem ti glas, ali da sam znala da će biti četiri ne znam da li bih ti dala. Prvu pesmu si dobro otpevala, prosto sam pogledala da li je to ona, nisam je prepoznala, izašla je u drugačijem izdanju i pogledala sam dobro šta piše. U prvoj si me pevački pozitivno iznenadila, stvarno je bilo super, a druga ti nije trebala. Obično u drugoj zablistaš, budeš energičnija, sa igračima, a sad si bila mlaka, nisam te razumela, bilo je i falša, sledeći put pažljivije biraj drugu pesmu - rekla je Viki.

- Pažljivije biraj mentora, jer se ja posvetim matrici, i sve bude na nuli, ali nema veze nećemo zameriti Džej Kaj, ovo ti od mene kredit za sledeće, ja dajem kredit da bih bio u plusu - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.