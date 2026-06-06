Pavle napravio HAOS uz Despićev hit, Kemiš sve vreme IGRA KAO DESINGERICA, Petković BACIO I PATIKU ka publici!

Neočekivano!

Pavle Petković sledeći je takmičar ove noći koji je izveo pesmu Bajage i Instruktora "Plavi safir", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga on je izveo i Desingericinu pesmu "Chap chap", a onda je žiri rekao svoje - tri da i samo jedno ne od Despića.

Dok je Pavle izvodio Despićevu pesmu, Desingerica je dirigovao kako se igra, dok su Petković i Kemiš igrali. U jednom trenutku Pavle je bacio i patiku ka Despiću i publici.

- Stepiću, stvarno si partibrejker - rekao je Kemiš.

- Zokiljube, dobro se potrudio, ali moram da budem realan. Nisam, ali j*biga bajo! Ja reko da nije ovo terminator - rekao je Desingerica.

- Dobro, ali ne mogu da se prodam za pesmu - rekao je Despić.

- Na ća, ća nije bio čist - dodao je Bosanac.

- Na ćapi ćapi - rekao je Kemiš.

- Dobro je, Pavle se dosta trudi, ja njega gotivim, nije iz srca bacio patiku. Bacio je da bih stisnuo da, više kao pretnju, nego iz srca. Meni je drago što je moja pesma, ja se osetim da treba da fakturišem. Vikica je čak i na Pavlovoj strani, ali ako je moj Đole dobio tri, ovo je sigurno za tri da. Ovo je pošteno, dosta se trudi, dobra energija, želi ovaj biznis, i može da opstane. Sve pohvale, trudiš se, i ne posustaješ - rekao je Desingerica.

- Viki je trebalo da kaže ne, ali se pokvarila mašinerija - rekao je Kemiš.

- Ja sam prosto zatečen, nije mi se na ća čulo p, jedva sam dao da, mora da se razume svaka reč, ali sam dao da jer sam ja stari pop roker, širok u svojim razmišljanjem. Sine obuci majicu, ne moraš se skinuti. Prva pesma nije valjala ništa, druga nije imalo šta da se peva, sve u svemu dobro - rekao je Bosanac.

- Prva pesma je bila očaj, mislila sam da ćeš to pokidati. Ali brate mile, onda si se otkopčao, prvo što sam videla pričinio mi se Isus, kakvo telo, Isuse. Dala sam ti da zbog druge pesme. Imam jednu bizarnu teoriju, retko kad grešim, kad bi Despić otišao na Eurosong, gde se traži ličnost, originalnost, posebna energija, ali najbitnija je ličnost i nešto što se nije videlo do sad, imam bizarnu teoriju da bi on pobedio. Ti si tu imao i performans i dobar nastup, tu se videlo koliko je on specifičan kao izvođač. Ne treba da biraš više ove smaračke pesme, smaraju kad ih ti pevaš. Top si dasa, lep si, i kad bi neko kao Despić bio tvoj producent, ubo bi ti nešto što bi mogao da unovčić - rekla je Karleuša.

Ognjen je odlučio da Pavle ide direktno u sledeći krug.

Autor: R.L.