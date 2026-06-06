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Koliko god da tražiš, MALO JE! Karleuša poručila Elsanu Pilici da je NAJBOLJI FOLK PEVAČ u Crnoj Gori, te ga posavetovala da POVEĆA HONORAR!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vreme je da poveća cenu svojih nastupa.

Naredni takmiča ove noći bio je Elsan Pilica koji je izveo pesmu Šerifa Konjevića i Južnog vetra "Zauvijek si ostala u meni", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga, on je izeo u pesmu Sinana Sakića "Sudbina me na put šalje", a žiri kod njega nije imao dileme - sva četiri "da".

- Bomba, Elsane, ti si najbolji folk pevač u Crnoj Gori. Cena od ovog takmičenja treba da ti bude utrostručena, večeras si bio bez greške, možda i najbolje tvoje pojavljivanje od početka takmičenja. Ali bez dileme si najbolji narodni pevač u Crnoj Gori - rekla je Jelena.

- Ja bih se složio sa Džej Kaj, nema šta - rekao je Desingerica.

- Koliko god da tražiš Elsane, veruj mi, malo je - dodala je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja taman mislila da te pozovem na žurku, a ti sad trostruko, pa petrostruko, do sad su samo dvojica od dvadesetdvoje, ti si treći - rekla je Zorica.

- Možda je trebalo u originalu tako, ti si pogrešio u refrenu, ali dobro je i tako. Ovo je jedan od boljih tvojih nastupa - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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