Zbog Igora Lošića Zorica doslovno krenula na Viki, ona zagrmela: Nemaš pravo da mi OTIMAŠ TELEFON!

Haos u žiriju.

Sledeći takmičar ove noći bio je Igor Lošić koji se predstavio pesmom Željka Šašića "Mali je ovo grad", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Odmah potom on je otpevao i pesmu Amara Gileta "Prekasno", a onda su usledili glasovi žirija - tri da i samo jedno ne od Viki Miljković.

- Puno falša - počela je Viki.

- Nemoj da pričaš, otela sam ti telefon da bi ga čula malo - pobunila se Zorica.

- Ne mogu da se svađam Zorice - rekla je Viki.

- Da joj se oduzme telefon, došla sam da ti otmem telefon jer nisi prestala - rekla je Zorica.

- Zorice ti prvo nemaš pravo da mi prilaziš i da mi otimaš telefon - navela je Miljkovićka.

- A ti imaš pravo da za vreme žiriranja pišeš poruke - rekla je Zorica.

- Ženo, pustila sam poruku Tašketu da krene po mene. Neću da se svađam sa tobom ni sa tvojim mužem, niti da se ubeđujem - rekla je Viki.

- Generalno je neprijatno, i ti i Despić neprekidno pričate ili pišete poruke dok neko peva - dodala je Jelena.

- Da sam kandidat i da žiri gleda u telefon dok pevam ja bih prestala - dodala je Jelena.

- A ja da sam kandidat i da žiri radi ovako dok pevam, ja bih otišla kući. Znala si da si legneš, da digneš noge, ja slušam ušima a ne očima, nisam gluva, pustila sam poruku Tašketu. Čim sam uzela telefon, nisi mi privukao pažnju, nije bilo interesantno - nadovezala se Viki.

- Ti si meni u svakom smislu top - rekla je Jelena.

- Prijatno bilo gledocima, bilo je divno - rekao je Bosanac.

Produkcija je odlučila da Igor ipak ide u sledeći krug direktno, bez baraža.

Autor: R.L.