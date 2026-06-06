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Preko mojih leđa kradeš PET MINUTA SLAVE! Zorica i Desingerica ponovo na RATNOJ NOZI: Nisam ti dozvolila da sa mnom budeš na 'TI'!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Krenulo je žestoko!

Već nakon prvog nastupa Harisa Kajevića, došlo je do žestoke rasprave između Zorice Brunclik i Dragomira Despića Desingerice. Zorica je tražila da joj Despić tačno kaže šta je to Haris pogrešio, a on joj je odbrusio da bi za njegovo stručno mišljenje ona morala da plati.

- Koji su to problemčići bili, gde tačno u pesmi - pitala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na minut tačka tri na četiri.... Zorice, moji časovi koštaju veoma skupo, kad budeš odvojila soma dva, ja ću da te naučim, nije problem - rekao je Desingerica.

- Prvo ti sa mnom ne možeš da budeš na ti, niko ti nije dozvolio da budemo na "ti" - rekla je Brunclikova.

- Morala bi Zorice da fakturišeš - rekao je Despić.

- Niko ne objašnjava gluplje od tebe, a ja ti nisam dozvolila da budeš sa mnom na "ti"! - ponovila je Zorica.

- Ti pokušavaš da ukradeš mojih pet minuta slave, da postaneš malo poznatija - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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