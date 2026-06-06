PROMENILA SAM POL U TURSKOJ! Karleuša šokirala priznanjem, Viki joj poručila: Ima nade za tebe!

Ovo je hit!
Nakon nastupa Ane Jokić njena mentorka Jelena Karleuša je imala veoma zanimljiv komentar.
- Pažljivije biraj mentora, jer se ja posvetim matrici, i sve bude na nuli, ali nema veze nećemo zameriti Džej Kaj, ovo ti od mene kredit za sledeće, ja dajem kredit da bih bio u plusu - rekao je Desingerica.
- Pozitivno je što je džentlmenski prvi dao kredit. Ja ću isto džentlmenski, pošto sam promenila pol u Turskoj, kako Zorica kaže - rekla je Karleuša.
- Ja to kažem? Nisam čula da je ona išla u Tursku, nego da sam ja išla da se zategnem - bila je šokirana Zorica.
- Sad ću ja džentlmenski to da vratim - istakla je Jelena.
- Danas najbolje frajere furaju ovi što su promenili pol - naveo je Desingerica.
- Ima vajde i za mene - rekla je Jelena.
- Ima nade i za tebe - rekla je Viki.
Autor: R.L.