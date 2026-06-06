Ne bih volela da budem na istom takmičenju sa Despićem, jer bi PUBLIKA GLASALA ZA NJEGA! Karleuša izgovorila NEMOGUĆE, Desingerica ostao zatečen!

Priznala da ja on miljenik publike.
Nakon nastupa Pavla Petkovića koji je izveo Desingericinu pesmu "Chap chap", usledio je Karleušin komentar koji je Despića ganuo.
- Imam jednu bizarnu teoriju, retko kad grešim, kad bi Despić otišao na Eurosong, gde se traži ličnost, originalnost, posebna energija, ali najbitnija je ličnost i nešto što se nije videlo do sad, imam bizarnu teoriju da bi on pobedio. Ti si tu imao i performans i dobar nastup, tu se videlo koliko je on specifičan kao izvođač. Ne treba da biraš više ove smaračke pesme, smaraju kad ih ti pevaš. Top si dasa, lep si, i kad bi neko kao Despić bio tvoj producent, ubo bi ti nešto što bi mogao da unovčiš - rekla je Karleuša.
- Kad ti prođeš to, onda ću i ja - rekao je Desingerica.
- Ne bih volela da budem na istom takmičenju kao i ti jer bi publika glasala za Despića, to je istina - rekla je Jelena.
Autor: R.L.