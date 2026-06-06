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Ne bih volela da budem na istom takmičenju sa Despićem, jer bi PUBLIKA GLASALA ZA NJEGA! Karleuša izgovorila NEMOGUĆE, Desingerica ostao zatečen!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Priznala da ja on miljenik publike.

Nakon nastupa Pavla Petkovića koji je izveo Desingericinu pesmu "Chap chap", usledio je Karleušin komentar koji je Despića ganuo.

- Imam jednu bizarnu teoriju, retko kad grešim, kad bi Despić otišao na Eurosong, gde se traži ličnost, originalnost, posebna energija, ali najbitnija je ličnost i nešto što se nije videlo do sad, imam bizarnu teoriju da bi on pobedio. Ti si tu imao i performans i dobar nastup, tu se videlo koliko je on specifičan kao izvođač. Ne treba da biraš više ove smaračke pesme, smaraju kad ih ti pevaš. Top si dasa, lep si, i kad bi neko kao Despić bio tvoj producent, ubo bi ti nešto što bi mogao da unovčiš - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad ti prođeš to, onda ću i ja - rekao je Desingerica.

- Ne bih volela da budem na istom takmičenju kao i ti jer bi publika glasala za Despića, to je istina - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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