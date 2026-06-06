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ŠEST PUTA JE BOLJE ODRECITOVAO OD TEBE, TI SI NULA! Zorica zagrmela na Desingericu, spočitava mu pevanje, ponašanje, ali i HIT PESMU!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Viki stala na Despićevu stranu.

Nakon nastupa Pavla Petkovića došlo je do žestokog sukoba između njegove mentorke Zorice Brunclik i Viki i Desingerice.

- Imaš predispozicije da napraviš nešto, ali koliko možeš u ovom takmičenju da pružiš, u tom muzičkom smislu, ne znam, ja sam ti dala priliku i podršku, ali moramo da sagledamo realnost sa svih strana. Pevački je to tanko - rekla je Viki.

- Ja razmišljam o Viki, i ona me uvek izuva iz cipela koliko god pokušavam da budem dobronamerna - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- A Viki je dala da - dobacio je Despić.

- Prestani ti, nulo jedna. Jesi ti nula, ne postoji ništa sem nule, ni u znanju, ni u vaspitanju, ni u ponašanju prema starijim osobama. Hajde zatvori usta. Zašto Viki, kad si pevao Bajagu i Devita dala ti je ne, jer to nije bila takmičarska pesma, a sad ti je dala da jer je to Despićeva pesma i baš je savršena. A to što si ti to od njega šest puta bolje odrecitovao - navela je Brunclikova.

- Ludilo, ha ha ha - dobacio je Despić.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je puko, a njih dvoje se dogovaraju kad će ko da, a ko ne. I što se tiče njegovog ne, on je u pravu, jer je njegova pesma nula. Znam da ti se Viki dopada sve što Stepić peva - rekla je Zorica.

Autor: R.L.

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