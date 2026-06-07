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Zvali su me da dam početni udarac, a onda su... Zorica Brunclik otkrila kakvu UŽASNU NEPRIJATNOST je doživela na utakmici, pa SOČNO OPSOVALA!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao od nje.

Nakon što je Džan Imamović na scenu izneo fudbalske dresove i kompletan žiri opremio u iste, njegova mentorka Zorica Brunclik setila se jedne zanimljive situacije iz mladosti, te je podelila sa svima.

- Mislim da oni tebe treba da vode kao maskotu na svetsko prvenstvo. Ja ću da vam ispričam jednu anegdotu iz moje mladosti. Mene je pozvao jedan naš kolega, voditelj, oženjen pevačicom, bio je neki faktor na Lionu, i on me je pozvao da dođem i da dam početni udarac. Na tom stadionu staje 10 hiljada ljudi, i oni kreću "Zorice, kraljice". Ja idem prema centru, kako sam stigla do centra, ovi drugi viču "K*raćemo Zoricu, k*raćemo Zoricu". Jao! Ja sad gledam, da li će da viču dok se budem vraćala - ispričala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je bilo Zorice, čula sam neverovante reči - bila je šokirana Jelena.

- Desingerice, sve ti je oprošteno - rekao je Bosanac.

- A ja vičem: "Zorka, šutni loptu" - dodao je Kemiš.

Foto: TV Pink Printscreen

- A moja pokojna svekrva kaže meni: "A što su oni sine ljuti na tebe", majka, polazi, sedaj u kola, sad su me prešli i nikad više - dodala je Brunclikova.

Autor: R.L.

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