Volim male i okoprčne, PRAKLJAČA JE NEPRAKTIČNA! Bosanac prozvao Karleušu zbog visine, a onda je Zorica dokusurila: Daću ti Kemiša da imaš pravog muža!

Ovo je bilo bolno!

Kako je žiri komentarisao da ranije nije obraćao pažnju na Luku Đokića, njegova mentorka Jelena Karleuša se pobunila i dala poneki savet Zorici Brunclik.

- Čudno mi je da ovakvog leptana niste primetili, dobro Zorice ti si udata, još uvek, jedva čekam da se razvedeš od Kemiša - rekla je Jelena.

- Hoću, hoću, imam nameru tebi da ga dam - rekla je Zorica.

- Ne meni, pa Zorice nećeš valjda da budeš udata 40 godina - rekla je Karleuša.

- Tebi da ga poklonim da napokon imaš pravog muža, makar pred kraj života - rekla je Zorica.

- Dosta si bila udata - konstatovala je Karleuša.

- Ja imam takav brak, da mogu da kažem da je Luka dasa do bola. Ne znam šta si pevao prva dva, tri kruga, čim te nisam primetila - rekla je Zorica.

- I tebi preporučujem da počneš da gledaš frajere, jer tolike decenije sa istim čovekom, to je protiv prirodno - rekla je Jelena.

- A šta ti misliš da ćeš i u 70 želeti s*ks, izvini molim te, okači mački o rep - istakla je Brunclikova.

- Ja sam razumela da ti voliš s*ks - rekla je Jelena.

- Volim i rado ga se sećam - rekla je Brunclikova.

- Uvek sam to htela da pitam, da li ljudi od 60, 70 vole s*ks, je li Bosanac - pitala je Jelena.

- Ja volim da je mala i okoprčna, tako visoka, prakljača mi je nepraktična - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.