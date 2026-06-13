Jelena obožava kad je RAZAPINJU! Karleuša dala 'NE' Đorđu Jovanoviću, produkcija HITNO REAGOVALA! Zorica je obećela da je NEĆE ZVATI NA ŽURKU!

Desingerica ubeđen da Jelena voli kad dobija negativne komentare.

Drugi takmičar ove večeri bio je Đorđe Jovanović, koji je izveo pesmu Šabana Šaulića "Pozn’o bih te međ’ hiljadu žena", a njegov menotor je Desingerica.

Odmah potom on je otpevao i pesmu Muharema Serbezovskog "Emina", a onda su usledili glasovi žirija - tri da, i jedno ne od Karleuše.

- Ja na papiru znam koje su obe pesme, ali ovo što sam čula ja ih nisam prepoznala, ovo je bila opšta improvizacija. Pogotovo "Emina", Eminem, obe pesme si otpevalo da si izgubile formu, originalnu melodiju, improvizacija nije nešto što treba da praktikuješ, pretpostavljam da će produkcija da ti da da, ali ne treba. Neka ti ovo bude patka. Možeš da daš malo oduška, ali da sve vreme improvizacija, onda se tačna melodija izgubi - rekla je Jelena.

- Nećemo je zvati na žurku, jer neće lepo da se provede kad ti improvizuješ - rekla je Zorica.

- Navikla sam da me ne zovu na žurke. Ja ću ko Grdana da dođem da vam pokvarim - rekla je Kalreuša.

- Ti si kriva što te ne zovu, ne možeš da nam pokvariš. Ti sve znaš šta ja mislim o tebi, srećno sine - rekla je Zorica.

- Ima istine u onome što je Jelena rekla, pogotovo Šabana. Sve tačno i lepo pevaš, ti si moj favorit, nisi zaslužio ovu kaznu. Šabanovu "Cvetu" si maestralno otpevao, ali ovo danas nije bilo dobro, ne peva se to tako. Ova druga pesma je tvoj stil - rekla je Viki.

- Mi idemo na količinu para, planiramo da kupimo X6 - rekao je Desingerica.

- Mene svi zovu i pitaju me za Đorđa, sigurno ćeš se visoko plasirati, ali prva pesma nije bila dobra - rekla je Viki.

- Jelena obožava kad je razapinju, ona buja kad je razapinju u komentarima, kupa se u tome. Ona je mokra cela što je dala ne, ona se loži na to - rekao je Desingerica.

- Tvoja muzikalnost je frapantna, da si sve trilere naučio i počeo si da pevaš ravno. Sve da prevodiš u slatko, pa je postalo otužno. Ti si pevao kao Šaban u četiri ujutru kad odabrano društvo sedi s njim - naveo je Bosanac.

- Pljune u prste i uzme mikrofon, muva se čuje, a od nas ikad - rekla je Zorica.

Produkcija je odlučila da Đorđe ipak ide direktno u sledeći krug bez baraža.

Autor: R.L.