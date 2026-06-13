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Već treći put si to obukla! Desingerica potkačio Jelenu zbog stajlinga, ona povilenela, pa otkrila šta se sa njim DOPISUJE PRIVATNO!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

On nije mogao da se odbrani.

Nakon nastupa Darie Subotić Desingerica i Jelena Karleuša počeli su da polelmišu o tome da li se dopisuju privatno, a onda je Viki Miljković otkrila šta je istina.

- Mnogo su strogi večeras, Jelena verovatno nije znala šta će da obuče pa je nervozna - navela je Viki.

- Ovo je već drugi ili treći put obukla - naveo je Desingerica.

- Nisam ovo mi je najnovije. Danas sam ga dobila - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- To što si dobila nema veze, ja pričam za autfit - rekao je Desingerica.

- Da vam dam žicu da se čujete - rekla je Viki.

- Što misliš da se mi ne čujemo - pitala je Karleuša.

- Znam da se čujete - dodala je Viki.

- Šta pričaš, ti znaš da se ne čujemo - pobunio se Desingerica.

- Zaj*bavam se, znam da se ne čujete - rekla je Viki.

- Mi se čujemo samo oficijalno, preko storija - reklao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- A ja to ne vidim jer nemam Instagram - rekla je Jelena.

- Imamo jednu lepu grupu u kojoj se dopisujemo - navela je Viki.

- To je prva grupa u kojoj učestvujem a da vas nisam blokirala - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.

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