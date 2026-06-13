Već treći put si to obukla! Desingerica potkačio Jelenu zbog stajlinga, ona povilenela, pa otkrila šta se sa njim DOPISUJE PRIVATNO!

On nije mogao da se odbrani.

Nakon nastupa Darie Subotić Desingerica i Jelena Karleuša počeli su da polelmišu o tome da li se dopisuju privatno, a onda je Viki Miljković otkrila šta je istina.

- Mnogo su strogi večeras, Jelena verovatno nije znala šta će da obuče pa je nervozna - navela je Viki.

- Ovo je već drugi ili treći put obukla - naveo je Desingerica.

- Nisam ovo mi je najnovije. Danas sam ga dobila - rekla je Jelena.

- To što si dobila nema veze, ja pričam za autfit - rekao je Desingerica.

- Da vam dam žicu da se čujete - rekla je Viki.

- Što misliš da se mi ne čujemo - pitala je Karleuša.

- Znam da se čujete - dodala je Viki.

- Šta pričaš, ti znaš da se ne čujemo - pobunio se Desingerica.

- Zaj*bavam se, znam da se ne čujete - rekla je Viki.

- Mi se čujemo samo oficijalno, preko storija - reklao je Desingerica.

- A ja to ne vidim jer nemam Instagram - rekla je Jelena.

- Imamo jednu lepu grupu u kojoj se dopisujemo - navela je Viki.

- To je prva grupa u kojoj učestvujem a da vas nisam blokirala - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.