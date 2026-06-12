*PZ 6* DUŠKO JE MOJA OMILJENA ŠOLJICA ČAJA! Karleuša opet provocra, jednim komentarom sve naterala na razmišljanje da i dalje misli na Tošića!

Šok i neverica!

Nakon nastupa Jovana Gavrilovića, kom je Jelena Karleuša dala negativan glas, Zorica Brunclik ju je prekorila.

- Dok god ona bude govorila džibersko i seljačko ja ću da glasam, kad bih mogla dala bih ti dva da, obradovala sam se, zamenili ste pesmu, ovde piše Duško Kuliš i to je malo modernije, pa bi možda Jelena drugačije reagovala - rekla je Zorica.

- A Duško Kuliš je nešto što ja slušam - rekla je Jelena.

- To sa cinizmom kažeš? - pitala je Zorica.

- Ne, Duško je moja omiljena šoljica čaja - rekla je Jelena.

Autor: R.L.