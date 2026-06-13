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Ipak će sreću tražiti kroz BARAŽ! Ana Jokić pokupila sve ostale simpatije, ali Viki nije impresionirala!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Produkcija je odlučila da ona ide u baraž.

Sledeća kandidatkinja ove noći bila je Ana Jokić koja je otpevala pesmu grupe Zana "Oženićeš se ti", a njena menorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga ona je izvela i pesmu svoje mentorke "Insomnia", a onda je žiri glasao - tri da i jedno ne od Viki Miljković.

- Ja baš Anu gotivim, dosta puta sam rekao, takmičenje je jedno, a druga stvar je napolju, i da mislim da možeš posao da napravim, ljudi vide finalni proizvod, ali za sve to treba vremena, vežbanja, da si posvećena, a ti si posvećena, odvajaš vreme za stejdž, da budete sinhronizovane, da izgleda vrhunski, ide polufinale, dobra muzika i dobar producent i to ti je to. Ja te vidim u finalu, svako ima drugačiji pogled, ali znam šta u današnjem svetu možeš da napraviš, ona veoma jeste sposobna - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam toliko iznenađena, čisto si pevala i prvu i drugu pesmu, za razliku od drugih krugova, divno je tvoje igranje, ali danas si bila fantastična, želim ti mnogo sreće da uđeš u finale, samo nemoj sutra na polufinalu da se pokvariš, da hoću da se ubijem što sam ti dala da - rekla je Zorica.

- Za pesmu kao što je druga, moraš aranžman da imaš terce koje će te pratiti, gospođa Brusilica se u to ne razume, ali ja ti to kažem kao producent, slobodno me iscimaj ako treba nešto da ti pomognem - rekao je Desingerica.

- Ti si stvarno otkrovenje ovog takmičenja, ja sam bio skeptičan sve vreme, čekajući šta se to događa s tobom. Zaključio sam ovim tvojim nastupom, ti se ne boriš, nego pevaš, to se čuje na televiziji, jer ja odgledam, i čujem da stvarno znaš otprilike šta pevaš, ne mogu da shvatim da je toliko skromna i nenametljiva a hvata za oči i za uši. U refrenu si rekla sve, tvoja boja glasa je nevina, dopada mi se, a pogotovo ovu drugu Jeleninu, i igrački, to si izvela fantastično, evo ti od čika Dragana bravo, tvoja lepota i nenametljivost će pobediti - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

Produkcija je odlučila da Ana ipak ide u baraž.

Autor: R.L.

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