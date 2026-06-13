Viki rekla Zorici da je ona ISPOD NJENOG NIVOA, Brunclikova skočila sa stolice: Sram te bilo, mogu majka da ti budem!

Haos kakav se ne pamti!

Nakon nastupa Ane Jokić nastala je ozbiljna prepirka između Viki Miljković i Zorice Brunclik, kakva do sada nije viđena.

- Zaista si prelepa, prezgodna i neko si ko će napraviti posao, ukoliko budeš želela, činjenica je to. Kako ćeš se ti kotirati nisam vidovita da bih o tome polemisala, ali ćeš svakako najbolje napraviti posao, to je činjenica. Ja stojim iza svojih reči, mislim da tvoje pevanje nije bilo na nivou za ovaj krug, jako tanko, jako bledo, ovo neće tebi smetati kad ti budeš nastupala. Ali ovo je takmičenje gde se favorizuje pevanje, moje mišljenje je da je pevanje bilo tanko večeras - rekla je Viki.

- Šta ti je bilo onda prošli krug? Ona bila falš ko vrata - rekla je Zorica.

- Dobro, to je tvoje mišljenje - rekla je Viki.

- Nije mišljenje nego znanje - navela je Zorica.

- Ženo, gospođo, neću s tobom da se svađam i da se ubeđujem - rekla je Viki.

- Ti si ispod mog nivoa da bih se s tobom svađala - rekla je Brunclikova.

- I ti si ispod mog, pa šta ću, pričam i trpim te ovde - rekla je Viki.

- Ja ispod tvog nivoa? Ja imam 71 godinu, mogu majka da ti budem, sram te bilo. Ovo ko god pogleda, reći će. Zašto se ne ugledaš na Jelenu, Jelena me nijedan jedini put nije uvredila - rekla je Zorica.

- Pa nisi ni ti Jelenu, a mene jesi - navela je Viki.

- Ja mogu da te uvredim, jer mogu majka da ti budem, sram te bilo - ponovila je Zorica.

- Gospođa Brus Li, dolazi da izmanipuliše očima, kao kamatu da treba da uzmeš od nje, tako dolazi kod mog Vikice, a ja sam tu školu prošao, ne smem u oči da je gledam - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.