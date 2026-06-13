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SVE PUCA OD NEŽNOSTI! Karleuša izljubila Bosanca po celom licu, on procvetao!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pogodio je u slabu tačku.

Nakon nastupa Miodraga Đokića došlo je do neočekivane situacije, kad je Jelena Karleuša zbog jednog komentara prišla Bosancu i izljubila ga.

- Viki ti si obrala zelen bostan, Jelena i Desingerica sklapaju pakt protiv tebe, klizavica je i nizbrdo je - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- A da nisi pomislio da Vikica i ja uvlačimo Jelenu u našu kontrabandu - pitao je Desingerica.

- Vi ne možete Jelenu da uvučete jer je ona pametnija od vas za tri klase - rekao je Bosanac.

Jelena je tada prišla Bosancu i izljubila ga po celom licu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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