SVE PUCA OD NEŽNOSTI! Karleuša izljubila Bosanca po celom licu, on procvetao!

Pogodio je u slabu tačku.

Nakon nastupa Miodraga Đokića došlo je do neočekivane situacije, kad je Jelena Karleuša zbog jednog komentara prišla Bosancu i izljubila ga.

- Viki ti si obrala zelen bostan, Jelena i Desingerica sklapaju pakt protiv tebe, klizavica je i nizbrdo je - rekao je Bosanac.

- A da nisi pomislio da Vikica i ja uvlačimo Jelenu u našu kontrabandu - pitao je Desingerica.

- Vi ne možete Jelenu da uvučete jer je ona pametnija od vas za tri klase - rekao je Bosanac.

Jelena je tada prišla Bosancu i izljubila ga po celom licu.

Autor: R.L.