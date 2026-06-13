Zorica se rasplakala uz izvedbu Dragane Mitrović, a onda takmičarka potpuno izgubila kompas: Ovo je ogranizovani kriminal!

Koliko je u prvoj pesmi bila dobra, toliko je u drugoj podbacila.

Dragana Mitrović je sledeća kandidatkinja koja se pojavila na velikoj sceni i otpevala pesmu Tereze Kesovije "Moja poslednja i prva ljubavi", a njena menotorka je Zorica Brunclik.

Nakon toga ona je izvela i pesmu svoje mentorke "A tebe nema", ali u remiks verziji, a onda je žiri rekao svoje - dva pozitivna glasa od Desingerice i Jelene, i dva negativna od Viki i Bosanca.

- Dragana ti si meni jedna od favorita, vrhunskih, ja obožavam kad ti izađeš i pevaš, ali ova druga je bila organizovani kriminal - rekao je Desingerica.

- Ne možeš ovakvoj pevačici da ne daš glas. A šta ti s*reš kad si ti dao da - rekla je Jelena.

- Zovite Desingericu, ja ću vam pomoći, neću vam naplatiti - rekao je Desingerica.

- Ovakvo komentarisanje, zato je Despić tu gde jeste, a ja ti dajem da, a kad ti najveća Balkanska zvezda da da, to ti je glavna stvar, aranžmani su nebitni, prva pesma je bila kraj sveta, i ti si zaslužila da ne moraš da pevaš drugu, takva si pevačica - rekla je Jelena.

- Slažem se da si ti jako dobra pevačica, prva pesma je bila fantastična, bez i jedne greške, deset plus, a druga pesma je bila užasno loša. Ne pesma kao pesma, ali tvoje pevanje, prvi put sam te čula da pevaš narodnjak, bolje da nisi. Nijedan ukras, nijedan triler, jako loša druga pesma, ovog puta je tako, pevaju se dve pesme - rekla je Viki.

- Prva pesma bila super, druga pesma izgleda da je pogrešna, bila si neuvežbana, ukrasi nisu bili dobri, visine ti nisu išle. Nešto nije bilo dobro, ili ti je podignuto pola tona, nisi bila u tempu - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.