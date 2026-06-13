U oni u Lazi misle da su Napoleoni! Brutalan sukob Jelene i Desingerice trese studio, on joj poručio: Moraš još da učiš!

Žestoko!

Nakon nastupa Dragane Mitrović došlo je do neviđenog sukoba između Jelene Karleuše i Desingerice.

- Stvarno sam ljut na tebe Dragana, prva pesma ludilo, oduvala si nas. Druga pesma, ja ću ti reći, jer sam jedan od najjačih producenata današnjice - počeo je Desingerica, ali ga je Jelena prekinula smehom.

- Saberi se Despiću - vikala je Jelena.

- Ako su radili već aranžman preko veštačke inteligencije, ovo je bilo, ovo je krajnje kriminalno, to je trebalo da ti radi nešto ko radi modernu vrstu muziku. Ovo uz tvoj vokal, ovi prelazi kompjuterski - naveo je Desingerica.

- Mi nismo ovde da ocenjujemo aranžmane, pevanje sine - rekla je Jelena.

- Ja sa tobom ne mogu na tom nivou jer ti treba da učiš da bi znala ovo što ja znam - rekao je Desingerica.

- Kad je reč o karijeri treba da mi se obraćaš sa "vi" jer ja trajem trideset godina a ti tri, mi nismo ovde da ocenjujemo aranžmane, j*beš aranžmane, brutalna pevačica. Aranžman je nebitan - rekla je Jelena.

- Zato si tu gde jesi, a ja sam tu gde jesam - rekao je Desingerica.

- Ja sam na vrhu - rekla je Jelena.

- Ja sam iznad vrha - naveo je Desingerica.

- To se zove šizofrenija, ima u Lazi oni koji misle da ste Napoleoni, ali nisu. Despić je tu i neće trajati dugo zato što se ponaša ovako i nema poštovanja prema najvećim zvezdama - rekla je Jelena.

Autor: R.L.