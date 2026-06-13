Gospođo Brusilice, smirite Fifija! Kemiš zbog Desingerice napustio crvenu stolicu, Zorice krenula na njega: Slušaj STOKO JEDNA!

Espki sukob!

Nakon što je Dragana Mitrović završila svoj nastup i otišla u baraž njena mentorka Zorica Brunclik žestoko se sukobila sa članovima žirija.

- Znam da se Viki revanšira, jer sam ja dala ne - počela je Zorica.

Kako je Viki krenula da se buni, Desingerica je pokušao da je utiša, a onda su i Zorica i Kimiš skočili.

- Ućuti idiote - rekla je Zorica.

- Alo Stepiću, ti si veliki mangup ovde, šta izigravaš - pitao je Kemiš.

- Čupavi Čaki, aj na mesto - rekao je Desingerica.

- Ispeci jagne i okreći jagnje, nemoj ovde da izigravaš mangupa - rekao je Kemiš.

- Gospođo Brusilice, hajde smirite svog Fifija da sedne tamo na mesto, jer nema Fifi pečat, Brusilice smiri Fifija - rekao je Desingerica.

- Ne, dok mi se ne izvini za ovako ružne i pogrdne komentare - rekla je Zorica.

- Što je Fifi napustio kućicu - pitao je Desingerica jer je Kemiš otišao sa svog mesta.

- Ovo je osveta, ovo je revanšizam - rekla je Zorica za Viki.

- Dragana zna ko je merodavan - rekao je Desingerica.

- Gde si ti merodavan - pitala je Zorica.

- Zovi Fifija da ti odgovori - rekao je Desingerica.

- Slušaj stoko jedna, sram te bilo - vikala je Zorica i ponovo krenula na Despića.

- Gde ćeš na Rusiju - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.