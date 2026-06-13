Gospođo Brusilice, smirite Fifija! Kemiš zbog Desingerice napustio crvenu stolicu, Zorice krenula na njega: Slušaj STOKO JEDNA!

Espki sukob!
Nakon što je Dragana Mitrović završila svoj nastup i otišla u baraž njena mentorka Zorica Brunclik žestoko se sukobila sa članovima žirija.
- Znam da se Viki revanšira, jer sam ja dala ne - počela je Zorica.
Kako je Viki krenula da se buni, Desingerica je pokušao da je utiša, a onda su i Zorica i Kimiš skočili.
- Ućuti idiote - rekla je Zorica.
- Alo Stepiću, ti si veliki mangup ovde, šta izigravaš - pitao je Kemiš.
- Čupavi Čaki, aj na mesto - rekao je Desingerica.
- Ispeci jagne i okreći jagnje, nemoj ovde da izigravaš mangupa - rekao je Kemiš.
- Gospođo Brusilice, hajde smirite svog Fifija da sedne tamo na mesto, jer nema Fifi pečat, Brusilice smiri Fifija - rekao je Desingerica.
- Ne, dok mi se ne izvini za ovako ružne i pogrdne komentare - rekla je Zorica.
- Što je Fifi napustio kućicu - pitao je Desingerica jer je Kemiš otišao sa svog mesta.
- Ovo je osveta, ovo je revanšizam - rekla je Zorica za Viki.
- Dragana zna ko je merodavan - rekao je Desingerica.
- Gde si ti merodavan - pitala je Zorica.
- Zovi Fifija da ti odgovori - rekao je Desingerica.
- Slušaj stoko jedna, sram te bilo - vikala je Zorica i ponovo krenula na Despića.
- Gde ćeš na Rusiju - rekao je Desingerica.
Autor: R.L.