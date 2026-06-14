PALA OPKLADA! Jelena i Desingerica se kladili u HILJADU EVRA: Uzeću ti pare, kunem ti se!

Ovo niko nije očekivao.

Nakon nastupa LukE Đokića, Zorica Brunclik je imala posebnu molbu za produkciju.

- Ako može da se proveri statiskika, od početka, da li je Despić nekada glasao protiv Vikinog kandidata nekog - pitala je Zorica.

- Hajde da proverimo, ja sam prvi za to - rekao je Desingerica.

- Nisi nikad - rekla je Jelena.

- Hoćemo da se kladimo, hoćemo u pare - rekao je Desingerica.

- Možda jednom - rekla je Jelena.

- Hoćemo u pare da je više od jednom, u sto evra - rekao je Desingerica.

- Da u sto evra, nije bilo više od jednom - rekla je Jelena.

- Hoćemo u soma? Uzeću ti pare kunem ti se - rekao je Desingerica.

- Može meni na dinarski da uplatiš - rekla je Jelena.

- Šaljem ti ja u grupu klipove gde sam dao ne i šaljem ti broj računa, šaljem ja sve, račun i sve - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.