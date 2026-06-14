Neka te osporavaju, znači da si veliki! Stefan Cekić ide u baraž, Karleuša mu predvidela KRAJ PUTA, Desingerica NI DA ČUJE!

Žiori podeljenog mišljenja.

Naredni takmičar ove noći bio je Stefan Cekić koji je izveo pesmu Željka Samrdžića "Srce porodično", a njegov mentor je Desingerica.

Odmah potom on je izveo i pesmu Jovana Perišića "Moje najmilije", a onda je žiri glasao - dva da od Viki i Bosanca i dva ne od Karleuše i Zorice.

- Stefane, prva pesma je špica iz jedne serije, to ne da nije pesma za takmičenje i ne da nije pesma za tebe... Kao da sam ja otpevala kolariću paniću. Pred polufinale ti treba pesma sa kojom grizeš, da bi ova druga bila toliko agresivna, hteo si da se izvadiš - rekla je Zorica.

- Tvoje od početka takmičenja najgore izdanje, da li si se uplašio, trema, umor, u drugoj pesmi se nisi sastavio sa intonacijom, prva smaračka, neubedljiva. Došao si do polufinala, a izabrali ste možda i najlošiji izbor pesama u takmičenja. Mislim da ti je ovo takmičenje donelo vidljivost i popularnost, ali mislim da je ovde tvoj kraj - rekla je Jelena.

- Meni je prva bila super, odlična, sve intervale si pogodio, a druga palačinkasta, nije ti leglo, kasnio si u tempu, ali 71 posto naspram 21 posto, prva je preovladala, pesma je kompleksna nema vađenja, bio si mi dobar - rekao je Bosanac.

- Meni se to dopalo, prva pesma je pokazala lepu emociju i nešto drugačije. Savetovali su te da pružiš nešto drugačije, a ja kažem nemojte, ojer ćete izleteti kao iz voza. Meni se prva pesma svidela, to se tako peva, a u drugoj, pa kako drugačije, tako se to peva, tako i Jovan peva, meni se dopalo, mislim da je trebalo da imaš više glasova - rekala je Viki.

- Meni imponuje što te osporavaju, još jače, znači da si veliki - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.