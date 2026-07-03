JOŠ OSAM SATI DO VELIKOG FINALA PINKOVIH ZVEZDA: Desingerica brutalnom porukom potkačio ostatak žirija: Najjača firemetina i tata igrice! (VIDEO)

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Posle meseci uzbudljivog nadmetanja, brojnih vrhunskih nastupa i velikih emocija, večeras će na programu TV Pink biti održano veliko finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".
Finalisti će se u direktnom prenosu boriti za pobedu PINKOVE ZVEZDE, a publiku očekuje veče ispunjeno vrhunskim muzičkim izvedbama, neizvesnošću i spektakularnom produkcijom.
Jedan od članova žirija Dragomir Despi Desingerica oglasio se putem svog profila na društvenoj mreži Instagram i poslao brutalnu poruku, ali i pozvao da se glasa za njegove takmičare.
- Večeras u devet finale Pinkovih Zvezda na Pink TV! Desinerica najjača firemtina bajo, glasajte za Desinergicine kandidate jer je Desinger tata igrice i najbolji su kandidati - poručio je Desingerica.
Autor: A. Nikolić