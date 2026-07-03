JOŠ SEDAM SATI DO PROGLAŠENJA PINKOVE ZVEZDE: Pogledajte tri najbrutalnije svađe, sukobi Zorice i Desingerice obeležili sezonu! (VIDEO)

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Posle meseci uzbudljivog nadmetanja, brojnih vrhunskih nastupa i velikih emocija, večeras će na programu TV Pink biti održano veliko finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Finalisti će se u direktnom prenosu boriti za pobedu PINKOVE ZVEZDE, a publiku očekuje veče ispunjeno vrhunskim muzičkim izvedbama, neizvesnošću i spektakularnom produkcijom.

Pored toga što su tokom svih ovih meseci na sceni bili fenomenalni pevači koji su publiku oduševili vokalnim sposobnostima, veliku pažnju privukli su i sukobi stručnog žirija.

U nastavku ovog teksta možete pogledati tri najžešće svađe Zorice Brunclik i Dragomira Despića Desingerice.

Autor: A. Nikolić