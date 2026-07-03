Karleuša će odlepiti čim ga bude videla! Desingerica stigao na finale Pinkovih zvezda u do sad NEVIĐENOM IZDANJU, svi pogledi uprti u njega i suprugu Nevenu (VIDEO)

Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija - treper Dragomir Despić Desingerica, koji je došao da pruži podršku svojim kandidatima u borbi za pobedu.

Desingerica je odmah po dolasku privukao ogromnu pažnju okupljenih, ali ovoga puta ne samo zbog svoje harizme i upečatljivog stava, već i zbog izdanja u kojem se pojavio.

Naime, reper je sve iznenadio elegantnim stajlingom, kakav publika nema često priliku da vidi. Umesto prepoznatljivih, mahom ležernih kombinacija, Desingerica se za veliko finale odlučio za klasičnu crnu košulju i elegantne crne pantalone, zbog čega su mnogi komentarisali da nikada nije izgledao sređenije.

Svi su odmah počeli da komentarišu kako će Jelena Karleuša reagovati kada ga bude videla večeras, budući da ga je mnogo puta do sada kritikovala zbog njegovog stila. Ipak, čini se da će večeras biti baš po njenom ukusu!

Na finale nije došao sam, već u pratnji supruge Nevene, koja je svojim atraktivnim izgledom privukla brojne poglede i izazvala oduševljenje prisutnih. Par je zajedno pozirao okupljenim fotografima, a njihov dolazak nije prošao nezapaženo.

Večeras će Desingerica iz prvih redova bodriti svoje takmičare, koji će pokušati da osvoje titulu pobednika "Pinkovih zvezda".

Autor: D. T.