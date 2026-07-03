PINKOVE ZVEZDE SU NAJGLEDANIJE! Viki Miljković ne krije ushićenje u finalu muzičkog takmičenja: Nadam se da će najbolji biti u mom timu (VIDEO)

Veliko finale "Pinkovih zvezda" okupilo je večeras članove žirija, takmičare i njihovu podršku, a upravo je stigla i folk zvezda Viki Miljković.

Iako se spekulisalo da bi upravo večeras mogla da predstavi novu pesmu, Viki je otkrila da je promociju ipak odložila.

- Nisam se odlučila večeras za premijeru, biće za koji dan. Nije se ništa desilo, čekam neki bolji momenat, ali tu smo, za desetak dana - rekla je Viki.

Osvrnula se i na to što će Jelena Karleuša upravo večeras predstaviti novu numeru, istakavši da joj želi mnogo uspeha.

- Nisam znala da Jelena večeras predstavlja pesmu, bila je u nedoumici hoće-neće. Malopre sam čula, želim joj puno sreće, baš mi je drago. Ja sam odustala u poslednjem momentu jer je Taške još neke instrumente svirao, menjao, dodavao u Istanbulu. Ponovo smo vratili, čekamo da se spot malo završi, ali tu smo - objasnila je pevačica.

Kada je reč o finalnoj večeri, Viki ne krije da priželjkuje pobedu svog kandidata, ali ističe da će podržati najboljeg.

- Radujem se i veselim svakom finalu, neka pobedi najbolji. Nadam se da će najbolji biti u mom timu, imala sam iskustva da imam pobednika, to je veliki ponos i čast. Pokazala sam da pobednika umem da vodim i nakon takmičenja, da usmerim na pravi put i bez obzira, da nije pobednik u mom timu, volim svu tu decu i neka najbolji pobedi - poručila je.

Na pitanje o svom angažmanu u "Pinkovim zvezdama", Viki je jasno stavila do znanja da nema razlog da menja pobednički tim.

- Bili smo jako uspešni, bilo mi je jako lepo, nema razloga zašto ne bih ostala u "Pinkovim zvezdama" - rekla je ona.

Govoreći o konkurenciji među muzičkim takmičenjima, pevačica ističe da je ona dodatno motiviše.

- Mene konkurencija uvek pokreće, da budem još jača i bolja, ali mislim da smo mi bili najgledaniji, fantastični, da se o nama puno pisalo, puno priča, o našim kandidatima i tek ćemo videti koliko ćemo pravih pevača iznedriti - zaključila je Viki Miljković.

Autor: D .T.