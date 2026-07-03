Finalisti napravili pravu žurku na sceni Pinkovih zvezda! Njih dvanaestoro se bori za PRESTIŽNU TITULU, glasajte za pobednika!

Nakon prvog preseka glasova u finalu "Pinkovih zvezda", u dalju fazu takmičenja plasiralo se dvanaestoro takmičara, koji su se predstavili novim nastupima.

Led je u drugom krugu probio Igor Lošić, koji je otpevao pesmu Tropiko benda "Onu moju".

Posle Igora, nastupio je Luka Đokić, koji se predstavio pesmom "Stipu gatibo" grupe Vatreni poljubac.

Treća po redu u drugom krugu finala "Pinkovih zvezda" nastupila je Irma Topolović, koja je otpevala pesmu "Srećo moja" Silvane Armenulić.

Đorđe Jovanović je u drugom krugu finala "Pinkovim zvezda" otpevao pesmu Šabana Šaulića "Cveta".

Odmah nakon Đorđa, pesmom Harisa Džinovića "I tebe sam sit kafano" predstavio se Ognjen Inđić.

Pesmom Blek Pantersa "Ja baraba, a ti vila" sve je na noge digao Haris Kajević.

Stefan Cekić za svoje predstavljanje u ovom krugu takmičenja izabrao je pesmu Saše Matića "Ja se ne predajem".

Elsan Pilica odabrao je pesmu Ivana Kukolja Kukija "Ne daju mi da te volim".

Emotivnu pesmu "Mojoj majci" Hanke Paldum u drugom krugu finala "Pinkovih zvezda" otpevala je Anja Tabak.

Posle Anje publici se predstavio Džan Imamović pesmom "Otkači" Mire Škorić.

Ana Jokić podigla je studio na noge pesmom Tee Tairović "Hajde".

Na samom kraju drugog kruga, Jovan Gavrilović oduševio je sve pesmom "Šumadijo, ko bi tebe ostavio" Radeta Petrovića.

Autor: D. T.