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Finalisti napravili pravu žurku na sceni Pinkovih zvezda! Njih dvanaestoro se bori za PRESTIŽNU TITULU, glasajte za pobednika!

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon prvog preseka glasova u finalu "Pinkovih zvezda", u dalju fazu takmičenja plasiralo se dvanaestoro takmičara, koji su se predstavili novim nastupima.

Led je u drugom krugu probio Igor Lošić, koji je otpevao pesmu Tropiko benda "Onu moju".

Foto: TV Pink Printscreen

Posle Igora, nastupio je Luka Đokić, koji se predstavio pesmom "Stipu gatibo" grupe Vatreni poljubac.

Foto: TV Pink Printscreen

Treća po redu u drugom krugu finala "Pinkovih zvezda" nastupila je Irma Topolović, koja je otpevala pesmu "Srećo moja" Silvane Armenulić.

Foto: TV Pink Printscreen

Đorđe Jovanović je u drugom krugu finala "Pinkovim zvezda" otpevao pesmu Šabana Šaulića "Cveta".

Foto: TV Pink Printscreen

Odmah nakon Đorđa, pesmom Harisa Džinovića "I tebe sam sit kafano" predstavio se Ognjen Inđić.

Foto: TV Pink Printscreen

Pesmom Blek Pantersa "Ja baraba, a ti vila" sve je na noge digao Haris Kajević.

Foto: TV Pink Printscreen

Stefan Cekić za svoje predstavljanje u ovom krugu takmičenja izabrao je pesmu Saše Matića "Ja se ne predajem".

Foto: TV Pink Printscreen

Elsan Pilica odabrao je pesmu Ivana Kukolja Kukija "Ne daju mi da te volim".

Foto: TV Pink Printscreen

Emotivnu pesmu "Mojoj majci" Hanke Paldum u drugom krugu finala "Pinkovih zvezda" otpevala je Anja Tabak.

Foto: TV Pink Printscreen

Posle Anje publici se predstavio Džan Imamović pesmom "Otkači" Mire Škorić.

Foto: TV Pink Printscreen

Ana Jokić podigla je studio na noge pesmom Tee Tairović "Hajde".

Foto: TV Pink Printscreen

Na samom kraju drugog kruga, Jovan Gavrilović oduševio je sve pesmom "Šumadijo, ko bi tebe ostavio" Radeta Petrovića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D. T.

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