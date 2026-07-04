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KAKAV PREOKRET! Ovo je TOP ŠEST finalista Pinkovih zvezda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Večeras gledaoci svojim SMS glasovima biraju pobednika najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Nakon što su dvanaestoro finalista u drugom krugu takmičenja otpevali svoje pesme, usledio je novi presek glasova publike.

Voditelji Ognjen Amidžić i Bojana Lazić saopštili su da u sledeći krug prolazi šest takmičara.

Foto: TV Pink Printscreen

Takmičari koji idu u sledeći krug su: Jovan Gavrilović, Džan Imamović, Anja Tabak, Stefan Cekić, Irma Toplović i Elsan Pilica.

Nažalost, u drugom preseku ispali su: Igor Lošić, Luka Đokić, Ana Jokić, Đorđe Jovanović, Haris Kajević i Ognjen Inđić.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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