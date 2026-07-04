Imao je veliki uticaj na moje samopouzdanje: Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda, za Pink.rs o utiscima, Desingerici, supruzi: Verovala je u mene čak i kada sam ja imao sumnje

Pobednik Pinkovih zvezda, Stefan Cekić, kandidat Dragomira Despića Desingerice, otvorio je dušu za portal Pink.rs o utiscima, pobedi, privatnom životu, ali i o Desingerici kao mentoru!

Stefan Cekić, odlukom glasova publike, sinoć je odneo pobedu u najgledanijem muzičkom takmičenju u Srbiji, regionu, ali i šire, u "Pinkovim zvezdama", pod mentorskom palicom Dragomira Despića Desingerice, a sada je za naš portal progovorio o utiscima i privatnom životu.

Polako sumiraš utiske, pobedio si u Pinkovim zvezdama, čestitamo ti. Kakvi su ti utisci i kada se osvrneš oko sebe, koliko je bilo možda teško i šta je na tebe ostavilo najveći pečat i utisak?

Utisci se još uvek nisu potpuno slegli. Ovo je za mene ostvarenje jednog velikog sna i kruna dugog rada. Bilo je mnogo lepih, ali i teških trenutaka, posebno kada su pritisak i očekivanja bili veliki. Najveći pečat su na mene ostavili ljudi koje sam upoznao tokom takmičenja i podrška publike, jer su mi dali dodatnu motivaciju da verujem u sebe.

Kada je reč o tvom mentoru Desingerici, šta je ono što si naučio od njega, koliko je on uticao na tebe i tvoju promenu kroz takmičenje?! Kako je bilo sarađivati sa njim?

Saradnja sa Desingericom bila je zaista zanimljiva i korisna. Naučio me je da budem svoj, da izađem na scenu sa samopouzdanjem i da ne razmišljam previše o tuđim mišljenjima. Uvek je bio iskren i davao konkretne savete koji su mi mnogo značili. Mislim da je kroz takmičenje imao veliki uticaj na moje samopouzdanje i scenski nastup.

Tvoja supruga plakala je od sreće kada si proglašen za pobednika Pinkovih zvezda. Koliko ti znači njena podrška, koji njen savet ti je najvažniji bio tokom proteklih meseci?

Njena podrška mi znači više nego što mogu da opišem. Bila je uz mene od prvog dana, verovala je u mene čak i kada sam ja imao sumnje. Njen najvažniji savet bio je da ostanem svoj i da pevam iz srca, bez opterećenja, jer će svi prepoznati moju emociju, talenat, trud i kvalitete. Mislim da mi je upravo to najviše pomoglo.

Dosta se pisalo o tom životu otkako si postao pobednik, kako ste se vas dvoje upoznali, pišu medijji da si je verio na roštiljijadi?

Da, bilo je raznih priča u medijima. Upoznali smo se još kad smo oboje bili na početku i poznavali smo se dugo, bili smo dobri prijatelji dok nisu proradile obostrane simpatije. Što se veridbe tiče, istina je da se dogodila na roštiljijadi na koncertu naše ,, Grupe Alter Ego “ i to je jedan od najlepših i najemotivnijih trenutaka u našem životu. Nije bilo planirano da bude spektakularno, već iskreno i od srca.

Kakvi su ti planovi za budućnost, šta je prvo što ćeš uraditi?

Pobeda je veliki podstrek, ali i velika odgovornost. Želim da nastavim da radim, snimam novu muziku i opravdam poverenje publike. Prvo ću se malo odmoriti i provesti vreme sa porodicom, a onda kreću novi projekti, nastupi i pesme. Ovo je tek početak i potrudiću se da publika od mene dobije ono najbolje.

Autor: Nikola Žugić