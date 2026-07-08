Veliki intervju drugoplasiranog Džana Imamovića: Presrećan sam, Zoricu zovem svojom DRUGOM MAJKOM! Dao zlatne savete BUDUĆIM TAKMIČARIMA!

On je imao uzlaznu putanju tokom celog takmičenja.

Džan Imamović, drugoplasirani takmičar u velikom superfinalu najgledanijeg muzičkog takmičenja u regionu "Pinkove zvezde" dao je veliki intervju za naš portal o prvim utiscima nakon takmičanje.

- Ja se osećam zaista fenomenalno, drago mi je da sam ušao u superfinale, prezadovoljan sam sa drugim mestom, presrećan sam, drago mi je da sam bio deo svega ovoga - rekao je Džan i dodao:

- Mi smo svi već pobednici, iza svih nas je po 14 emisija, sama činjenica da smo sve to prebrodili za mene je velika pobeda. Reakcije su fenomenalni, daju mi veliku podršku, od moje porodice, do ljudi koji me sretnu na ulici, kad me zaustave. Većinom su to tople reči, pohvale, saveti, govore mi da nastavim da gradim karijeru i da budem ono što jesam.

On je otkrio i da li mu prija popularnost koju je stekao kroz takmičenje.

- U ovaj šou sam ušao kao totalni amater, nisam se bavio pevanjem, nisam radio tezge, zaista, veliki broj poziva, poruka, ja se svim ljudima zahvaljujem, teško je stići svima odgovoriti - rekao je Džan, a onda otkrio kakvi su mu dalji planovi:

- Polako, ali sigurno. Radićemo i neku pesmu, planiraju se nastupi, neki malo veći koncerti, ali nismo još sigurni u sve detalje.

Nakon ovoga on je otkrio i ko mu je čestitao na visokoj drugoj poziciji.

- Onu noć je bilo euforično, puno emocija, ne mogu se setiti ko mi je čestitao, mislim da su svi članovi žirija čestitali, a i ja sam čestitao svom kolegi i njegovoj supruzi - rekao je Džan, a onda otkrio i kako je izgledalo mentorisanje Zorice Brunclik:

- To su bili saveti koje sam mogao da upotrebim i generalno u svakodnevnom životu, zadovoljan sam što je moja mentorka bila uz nas, pošto je bila opravdano odsutna, jedno vreme su na probama bili Miroljub, Zlata i Miloš, srećan sam i zadovoljan. Ona je jedna divna duša, ja nju zovem majka

Imamović je otkrio i koji mu je bio najgori, a koji najbolji nastup u takmičenju.

- Taj se intenzitet odvijao od početka prema finalu, tako smo i rasli. Najzahtevnija mi je bila pesma moje mentorke "Ovo malo duše", a najzahtevniji nastup je bio ovaj sa konjem, imali smo životinju na sceni, bilo je teško sve ispoštovati. To je moj konj, on je odrastao uz mene i ja sam odrastao sa njim - rekao je on i dodao:

- U kontaktu sam sa Zoricom i sa svima, stavili su se na raspolaganje za određenje stvari, obavezno bih im poslao demo i siguran sam da bi mi odgovorili.

Džan je iskreno ispričao i da li ga je neki komentar žirija posebno pogodio.

- Burna reakcija nije poželjna, svi smo došli tu da učimo i došli smo ispred stručnog žirija da ih saslušamo, niko me nije povredio. Bila je situacija u drugom krugu, kad sam otišao u baraž, ali jako lepo iskustvo na kraju krajeva - rekao je Džan i otkrio koji savet bi dao budućim takmičarima:

- Red, rad, disciplina, trud, ideje, budite jedinstveni i budite ono što jeste. Birajte ono što volite, ja volim da pevam sve, ali nisam se gurao u te rep fazone. Ja sam iz zone konfora izašao, krenuli smo sa narodnim pesmama, pa smo onda presekli sa Dubiozom.

Džan je za kraj otkrio da boljeg mentora od Zorice Brunclik nije mogao da ima.

- Srećan sam i zadovoljan što je moja mentorka bila Zorica, čak i kad je bila u lošem zdravstvenom stanu, kad sam bio zabirnut, probe su se odvijale bez problema, nesmetano - istakao je Džan.

Autor: A.N./R.L.