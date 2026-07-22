DRŽALI SU ME SATIMA U POLICIJI: Desingerica progovorio o privođenju i šišanju u Crnoj Gori, otkrio šta je morao da uradi

Dragomir Despić Desingerica ovog leta ima veliki broj nastupa u Crnoj Gori zbog čega leto i provodi na primorju gde tokom dana i uveče nastupa.

Oko njega se čini da je ovog leta najveća pompa, od zahteva da mu se zabrane nastupi zbog perfomansa koje izvodi do toga da je bio privođen zbog neposedovanja dokumenata, a racija je na jednom od njegovih nastupa utanovila da malolenta lica piju alkohol.

- Kao i svake godine, bajo, uvek isto sve. Tako da ekstra. Ne žalim se bajo, dobro je. Uvek se nađu neke te zle duše bajo. Ali što se tiče nastupa i punoće nastupa za razliku od drugih je bomba, kaže pa se dotakao racije.

- Ljudi rade svoj posao. Nije se desilo samo tu, desilo se još na par mesta. Pa rade ljudi svoj posao. Samo što, otkud znam koliko to kao turistički sve to što se radi je da kažeš ono pametno i ostalo. Ali opet svako vodi svoj posao i zemlju kako misli da treba. Uđu normalno, legitimišu, završe svoj posao i odu. Nije to ništa nenormalno. Samo što ja najviše volim od pre 20 godina kad je bilo i šetališta i ludila. Ovaj sad je dosta mirnije, vreme žurki je pomereno dosta do nekih kraćih sati nego što je bilo godinama unazad dok se ja još nisam ni bavio muzikom. Što se mene tiče svake godine krećeš, rokaš sve to bude bomba pa onda me razapinju, prave od mene ko da sam serijski ubica a ništa nisam uradio osim dobrog provoda i dobre žurke. Uvek se nađe tu neko tu ko je onako sujetan i hoće to da najuri i da pravi od toga bauk, na kraju dana ti kad pogledaš liče i pitaš šta je čovek uradio. Ti sad kažeš šiša on, pa daj onda sve frizerske salone da zatvorimo i pečenjare i roštilje. Ja ne mogu da verujem, onda sedne gledam da l’ sam ja lud ili je neko drugi lud - rekao je reper, pa otkrio da smatra da ništa loše nije uradio:

- Jel vi vidite kakvu frizuru ja pravim? Niko tu nikog nije terao. Dođe i tuče se da bude u prvom redu i moli, uradi ovo, uradi ono. Možeš šta hoćeš, razumeš.. I sad neko drugi tamo što nije na žurci možda je ljubomoran što nije na žurci ili što ima mnogo godina za takvu žurku i onda tu kreću katastrofalne stvari. Ja šta god da uradim je problem, ima sledeći put da uzmem da ovako tiganje i da ispečem jaja. Ima da bude evo ispeko je jaja. Dajte mu odmah 30 godina zatvora, razumeš, proterivanja. Sve je to život. Ja sam to navikao od početka karijere. Ako sam kriv odgovaraću.

Nisam imao lična dokumenta, platio sam kaznu

Despić je bio priveden pre nekoliko dana jer nije imao lična dokumenta.

- Znači, ja nisam imao dokumenta. Kriv. Ako je to prestup. Ja se tog prestupa ne stidim. Sad nosim. Pozdrav za policiju, nema šta, radili su svoj posao. Nisam imao dokumenta. Rekli su po pođite s nama trte- mrte. Platiš kaznu za to. To je takav je zakon. Poštuješ zakon u tuđoj si državi. I kad su me priveli opet me vole ljudi, ne možeš da zabraniš nekog da me voli. Možeš ti da da skrnaviš moj rad i delo kad ljudi te vole.

Ja poštujem rad policije, oni poštuju moj rad i podržavaju me. Par sati bio u stanici, nije to ništa specijalno. Nećemo da pravimo film i pišemo knjigu što smo bili malo u stanici.

Otkrio je da li će posle svih negodovanja će i dalje šišati ljude na nastupima.

- Ne planiram ja ništa, to se desi. Neko hoće pljucu, neko hoće da se ošiša, neko hoće da jede, neko hoće da točim. Ja ispoštujem ljude ono što oni žele.

Nije mi čestitala, to govori o njoj

Desingerica je pričao o Pinkovim zvezdama, njegovom odlasku iz žirija i Zorici Brunclik.

- Bez da lažno morališem i očekivao sam da će pobediti moj kandidat jer sam se najviše i trudio. Ja sam Stefanu objasnio i motivisao ga, kaže između ostalog Despić kojega smo pitali da li ostaje u narednoj sezoni.

- Nismo ništa pričali, ali što ne bi ostao. Nismo sad nešto konkretizovali, otišli smo svako na svoju stranu ali svi smo složni, kaže Desingerica pa ga podsećamo da on i Zorica Brunclik i nisu bili baš složni.

- Pa ponekad Zorici pričam za projekat ce, ja se tu više dajem za projekat nego za svoju ličnu satisfakciju ili komplekse ali hajde oprošteno je svima. To što je otišla i nije čestitala to ti je jedno vaspitanje. Ima toliko godina da ne moram ja da joj zameram ili objašnjavam kako se posao radi. Znači ako si pukla duplo treba da pružiš ruku.

Autor: N.B.