OD PRVOG NASTUPA DO VELIKOG FINALA: Ovo su pesme kojima je Džan Imamović pokorio 'Pinkove zvezde' (VIDEO)

Džan Imamović je iz kruga u krug pokazivao da je jedan od najozbiljnijih kandidata za pobedu u ovogodišnjoj sezoni "Pinkovih zvezda". Raznovrsnim repertoarom, sigurnim nastupima i emocijom koju je prenosio na sceni, osvojio je simpatije žirija i publike, a njegov put do finala obeležili su brojni zapaženi nastupi.

Na samom početku takmičenja predstavio se pesmom "Za Ljiljanu", nakon čega je usledila emotivna interpretacija numere "Da zna zora". U narednim krugovima nizao je hitove poput "Suzo moja Suzana", "Bosno moja jabuko u cvetu" i "Umoran sam od života", potvrđujući da se odlično snalazi u narodnom i zabavnom repertoaru.

Velike ovacije dobio je i za izvođenja pesama "Stani, stani, Ibar vodo", "Mojoj majci" i "Lela Vranjanka", dok je energiju na sceni podigao hitovima "Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac", "U.S.A." i "Hajdemo u planine".

Publiku je dirnuo i emotivnim izvođenjem pesme "Ne dam ovo malo duše", a zatim je pokazao i drugačiju stranu kroz numere "Rijaliti", "Mujo kuje", "Otkači" i "Dal' je moguće". Za kraj svog puta do finala još jednom je izveo veliki hit "Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac", čime je zaokružio uspešnu sezonu i izborio mesto među finalistima.

Tokom cele sezone Džan je pokazao vokalnu sigurnost, scensku harizmu i sposobnost da podjednako ubedljivo iznese različite muzičke žanrove, zbog čega važi za jednog od najvećih favorita u finalu "Pinkovih zvezda".

Autor: N.B.