NIZAO HITOVE I OSVOJIO PUBLIKU: Ovako je Kenan Hadžić stigao do finala 'Pinkovih zvezda' (VIDEO)

Kenan Hadžić obeležio je ovogodišnju sezonu "Pinkovih zvezda" kao jedan od najzapaženijih takmičara, a zahvaljujući odličnim nastupima i radu sa mentorkom Viki Miljković, uspeo je da se plasira među finaliste ovog prestižnog muzičkog takmičenja.

Od samog početka pokazao je raskošan vokal i sklonost ka emotivnim baladama, pa je publiku osvojio već prvim nastupom uz pesmu "Zabranjena ljubav" Saše Matića. Usledili su podjednako zapaženi nastupi sa numerama "Prekasno" Amara Gileta, "Ne idi s njim" i "Hoću da ostarim s tobom" Saše Matića, kao i pesmom "Imam samo jednu želju", kojom je još jednom potvrdio svoje pevačke kvalitete.

Tokom sezone nizao je uspešne interpretacije pesama "Ikona" Bože Nikolića, "Prokleta je violina" Saše Matića, "Rano je za tugu" Harisa Džinovića i "Zbogom noći, zbogom zore" Halida Bešlića, dok je posebne pohvale dobio za izvođenja numera "Oprosti mojoj mladosti" Nikole Rokvića i "Ljubi me i ništa ne pitaj" grupe Medeni Mesec.

Na njegovom repertoaru našli su se i hitovi "Imam ljubav ali kome da je dam" Peđe Medenice, "Kralj meraka" Saše Matića, "Ti lutko moja" Željka Šašića, "Da si lijepa kao nekad" Enesa Begovića, "Mostovi tuge" Halida Bešlića i "Niko i neko" Dejana Matića, kojima je iz kruga u krug potvrđivao da zaslužuje mesto među najboljima.

Pod budnim okom mentorke Viki Miljković, Kenan je tokom cele sezone pokazivao sigurnost, emociju i pevačku zrelost. Upravo zahvaljujući takvim nastupima stigao je do velikog finala i sezonu završio kao jedan od finalista "Pinkovih zvezda", ostavivši snažan utisak na publiku i stručni žiri.

Autor: N.B.