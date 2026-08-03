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NIZAO HITOVE I OSVOJIO PUBLIKU: Ovako je Kenan Hadžić stigao do finala 'Pinkovih zvezda' (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: RTV Pink ||

Kenan Hadžić obeležio je ovogodišnju sezonu "Pinkovih zvezda" kao jedan od najzapaženijih takmičara, a zahvaljujući odličnim nastupima i radu sa mentorkom Viki Miljković, uspeo je da se plasira među finaliste ovog prestižnog muzičkog takmičenja.

Od samog početka pokazao je raskošan vokal i sklonost ka emotivnim baladama, pa je publiku osvojio već prvim nastupom uz pesmu "Zabranjena ljubav" Saše Matića. Usledili su podjednako zapaženi nastupi sa numerama "Prekasno" Amara Gileta, "Ne idi s njim" i "Hoću da ostarim s tobom" Saše Matića, kao i pesmom "Imam samo jednu želju", kojom je još jednom potvrdio svoje pevačke kvalitete.

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom sezone nizao je uspešne interpretacije pesama "Ikona" Bože Nikolića, "Prokleta je violina" Saše Matića, "Rano je za tugu" Harisa Džinovića i "Zbogom noći, zbogom zore" Halida Bešlića, dok je posebne pohvale dobio za izvođenja numera "Oprosti mojoj mladosti" Nikole Rokvića i "Ljubi me i ništa ne pitaj" grupe Medeni Mesec.

Na njegovom repertoaru našli su se i hitovi "Imam ljubav ali kome da je dam" Peđe Medenice, "Kralj meraka" Saše Matića, "Ti lutko moja" Željka Šašića, "Da si lijepa kao nekad" Enesa Begovića, "Mostovi tuge" Halida Bešlića i "Niko i neko" Dejana Matića, kojima je iz kruga u krug potvrđivao da zaslužuje mesto među najboljima.

Foto: TV Pink Printscreen

Pod budnim okom mentorke Viki Miljković, Kenan je tokom cele sezone pokazivao sigurnost, emociju i pevačku zrelost. Upravo zahvaljujući takvim nastupima stigao je do velikog finala i sezonu završio kao jedan od finalista "Pinkovih zvezda", ostavivši snažan utisak na publiku i stručni žiri.

Autor: N.B.

#Kenan Hadžić

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