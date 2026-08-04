Zvezdani put Ane Jokić do finala Pinkovih zvezda: Najspektakularniji nastupi o kojima je brujao Balkan (VIDEO)

Finalistkinja "Pinkovih zvezda" Ana Jokić od samog početka takmičenja važila je za jednu od najupečatljivijih takmičarki nove sezone. Već u prvom krugu izdvojila se ne samo glasom, već i kompletnim scenskim nastupom, koreografijom, energijom i pažljivo osmišljenim stajlingom, zbog čega je vrlo brzo privukla veliku pažnju publike.

Kako je takmičenje odmicalo, Ana je iz kruga u krug pokazivala sve više sigurnosti na sceni, napredovala iz nastupa u nastup i potvrđivala da s razlogom važi za jednu od favoritkinja ove sezone. Njeni nastupi redovno su izazivali brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi od njih bili su među najgledanijim i najviralnijim snimcima iz takmičenja.

Tokom svog puta do finala predstavila se raznovrsnim repertoarom i pokazala da podjednako dobro pliva u različitim muzičkim žanrovima. Publiku i žiri osvajala je izvođenjem pesama "La Fiesta" Milice Pavlović, "Dodirni me" grupe Galija, "Ludi letnji ples" grupe Flamingosi i Luisa, "Nedostaješ" Dina Merlina, "Brazil" Bebi Dol, "Vejte snegovi" grupe Zana, kao i numerom "Alkatraz" Severine i drugim...

Posebnu podršku tokom čitavog takmičenja imala je od svoje mentorke, pop zvezde Jelene Karleuše, koja je iz emisije u emisiju isticala njen napredak, posvećenost i spremnost da prihvati svaki savet kako bi na sceni bila još bolja.

Upravo zahvaljujući spoju pevačkog umeća, scenske energije, atraktivnih nastupa i konstantnog napretka, Ana Jokić uspela je da stigne do velikog finala "Pinkovih zvezda", gde će se boriti za pobedu.

U nastavku pogledajte kompilaciju svih nastupa kojima je osvojila publiku i izborila mesto među finalistima.

Autor: D. T.