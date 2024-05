ISPRAVKA, Epstajnu i Klintonu nisu dovodili sa Kosova devojčice na pedofilske orgije, takve tvrdnje su u potpunosti neutemeljene, LAŽNA VEST

Portal Pink.rs 19.08.2019. objavio je tekst sa naslovom Jezivi detalji trgovine decom za svetske moćnike! KOSOVO – PEDOFILSKI REGRUTNI CENTAR ZA EPŠTAJNOVE I KLINTONOVE ORGIJE: Za 20 dolara dobio dete na pola sata!, koji je, posle analize, portal Raskrinkavanje.ba ocenio kao LAŽNA VEST.

Naime, vest, koju je Pink.rs preneo sa portala IN4S.net, u kojoj se navodi da "zvaničnici unutar takozvane kosovske vlade i policije s vremena na vreme učestvuju u ilegalnoj trgovini decom za pedofilske orgije i druge zločine" i da su "Džefriju Epstajnu i Bilu Klintonu sa Kosova dovodili devojčice na pedofilske orgije", lažna je.

Članak se pojavio na crnogorskom portalu IN4S, a kao izvor je navedena stranica Fort Russ, to jest tekst “Tinejdžerka koju je regrutovao pedofil Džefri Epstajn otkriva: Bil Klinton uhvaćen u pedofilskom krugu: Od Kosova do Iraka” (Teenage girl recruited by paedophile Jeffrey Epstein reveals: Bill Clinton snared in pedophile ring: From Kosovo to Iraq).

Priča je, inače, i znatno starija i predstavlja “poduhvat” jedne osobe, koja ju je sastavila spajajući delove pet međusobno nevezanih tekstova.

U samom članku se ne navode nikakvi dokazi ili izvori koji bi potvrdili da je Epstajnova kriminalna aktivnost imala veze sa ratom na Kosovu ili sa NATO zvaničnicima.

U spornom tekstu, u kome se ne nude nikakvi dokazi za navedene tvrdnje, pisalo je:

"Global Post je dobio nekoliko obaveštajnih izveštaja od vojnih i obaveštajnih službi NATO u kojima se tvrdi da su stariji bivši komandanti OVK, danas sve političari na funkcijama, bili umešani u posao seksualnog ropstva i dečje prostitucije. To je već godinama poznato u SAD, NATO i UN, navode obaveštajni izvori.

Dečja prostitucija se pojavila posle okupacije srpske pokrajine. Jedan pripadnik mirovne misije UN na Kosovu, koji je tražio da se ne imenuje, ispričao je: "Često drugi čuvari bordela prodaju i muslimanske devojke. Njima se trguje kao govedima i rutinski ih tuku i drogiraju. Ako devojka pokuša da pobegne, siluju je i muče, a nekad joj kažu da će je majka vratiti kući, gde će je ubiti."

Za 20 američkih dolara dete je ostavljeno "klijentu" na 30 minuta. Za 2,50 američkih dolara klijent je mogao da kupi flašu piva dok se zadovoljavao".

Iako je bogataš Džefri Epstajn godinama seksualno zlostavljao maloletne devojčice i podvodio ih muškarcima sa kojima je održavao privatne i poslovne veze, nema dokaza da je imao bilo kakve kriminalne aktivnosti povezane sa Kosovom.

Tvrdnja da je "umešanost moćnog političkog klana Klinton i njihov uticaj (zajedno sa mnogim drugim moćnim američkim političarima, poput Medlin Olbrajt i Džozefa Bajdena) je glavni razlog zbog kog je ovaj gnusni zločin ne samo stavljen na stranu, već i potpuno ignorisan", lažna je.

Tvrdnja da su Epstajn ili Klinton dobili "za 20 dolara dete na pola sata", lažne su.

Iako se u javnosti više puta govorilo o poznanstvu Bila Klintona sa Epstajnom, nema dokaza da su njih dvojica bili umešani u kriminalne pedofilske aktivnosti povezane sa Kosovom.

Ovim putem izvinjavamo se svim našim čitaocima na grešci, i unosimo ispravak vesti na datum 22. maj 2024. godine.