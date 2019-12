JOVANOVIĆ ZA PINK: Uravnoteženo usmeravanje ekonomskih interesa ka istoku i ka zapadu ključno je za razvoj Srbije (VIDEO)

Živadin Jovanović, bivši ministar spoljnih poslova, smatra da se sa opštim ubrzanjem razvoja u svetu i Evropi, tehnološkim razvojem, razvija i intenzivira samitska diplomatija.

- Mnogo je tih skupova na vrhu i multilateralnih i bilateralnih jer, očigledno, sve zemlje teže bržem rešavanju pitanja međusobnih odnosa, bržem razvoju saradnje i dobro je što je Srbija deo jednog takvog procesa, što se u praksi pokazuje ne samo kao partner susednim evropskim zemljama, nego i najvećim silama, globalnim faktorima savremenih odnosa. Tu, pre svega, mislim na ubrzani razvoj odnosa i saradnje sa Kinom, sa Rusijom, ali i sa drugim značajnim faktorima svetskih odnosa – kazao je Jovanović za Novo jutro TV Pink.

Kako dodaje, što se tiče odnosa Srbije sa Kinom i Rusijom, samiti su postali redovni i praktično svake godine imamo susrete sa liderima Rusije i Kine.

- To se u praksi pokazuje i svakodnevno koliko ti susreti znače. Danas se otvara jedna deonica zaobilaznice oko Beograda, koja izuzetno mnogo znači za razvoj Srbije, a koju grade kineske kompanije, a one su involvirane na svim strateškim projektima u Srbiji, kao što je Koridor 10, pruga Beograd-Budimpešta… Mislim da ti susreti na vrhu mnogo doprinose ubrzavanju razvoja ekonomske saradnje – naveo je Jovanović.

Prema njegovim rečima, Srbija uravnoteženo raspoređuje svoje ekonomske interese, ne vezujući ih nikada sve za jednu stranu.

- Mislim da je to jedno strateški značajno usmerenje, da nikada ne budemo u zagrljaju bilo koje strane, jer i geopolitički položaj Srbije i njena istorija ukazuju koliko je značajno imati uravnotežene odnose i saradnju – smatra Jovanović.

Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije, odgovarajući na pitanje da li bi bilo bombardovanja Srbije 1999. godine da su ekonomski odnosi bili kao što su danas, kaže da je sigurno da interesi velikih zemalja za jednu zemlju nisu samo geopolitički već i ekonomski.

- Ako bi se oni dobro usidrili u nekoj zemlji teže bi se odlučivali na kvarenje odnosa sa tom zemljom, a pogotovo ne za bombardovanje. Međutim, to nije jedini razlog, najvažnije je ipak bilo to što smo se mi u trenutku preloma svetske situacije, nestajanja jednog i nastajanja drugog poretka, našli na ivici i u toj situaciji su naši tradicionalni protivnici imali već pripremljen račun kako da dođu do glave toj zajedničkoj zemlji - Jugoslaviji i da to sve svale na račun Srbije i srpskog naroda. To je nešto što je skoro automatski bilo izvršavano. Naše krivice nisu tome mnogo doprinosile, samo su bile iskorišćavanje – kazao je Jovanović.

Kako dodaje, pošto je Srbija nezavisna i vojno neutralna zemlja neobično je važno da naša politika bude što više uravnotežena.

- Sistematičnost u gajenju najboljih odnosa sa svim velikim silama i sa svim susedima je uslov za očuvanje takve jedne politike. Mislim da u tom pravcu Srbija poslednjih godina ide ozbiljnim koracima napred – ističe Jovanović.

Saša Adamović, istoričar, smatra da je Srbiji jako važno to što se liberalni svetski poredak koji je nastao onog trenutka kada je Amerika trijumfovala u Hladnom ratu, a u kojem Srbija i srpski narod nisu imali nikakve šanse, sada ruši.

- Taj poredak je prema Srbima bio potpuno nepravedan. U mnogim momentima je bio potpuno bezdušan. Moralo je da se desi da taj svetski poredak bude doveden u pitanje, da mi dobijemo šansu da malo prodišemo. To se desilo Bregzitom, pobedom Trampa, usponom suverenističkih stranaka, rastom Kine, rastom Rusije, koje su postale svetske sile – kazao je Adamović.

Kako kaže, sada postoji svetski trijumvirat Amerike, Kine i Rusije, koje su najznačajnije svetskes sile.

- Od te tri, mi sa dve imamo saradnju na nivou strateškog partnerstva. Ono što je nama potrebno u budućnosti je to da i ova treća svetska sila sa nama poboljša odnose – rekao je Adamović.

