Auto-put Beograd-Čačak, koji je današnjim otvaranjem poslednje deonice Surčin-Obrenovac u potpunosti završen, donosi budućnost za Srbiju u ekonomskom, ali i svakom drugom smislu, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić je na otvaranju deonice Surčin-Obrenovac rekao da svi građani Srbije treba da budu ponosni na današnji dan jer će u budućim decenijama moći da se hvale time što su učestvovali u izgradnji najvažnijih puteva za Srbiju.

- U onome što donosi budućnost u ekonomskom i svakom drugom smislu, onome što će preporoditi centralnu i zapadnu Srbiju, doneti novu vrednost i novi kvalitet života - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su se danas Beograd i Čačak probudili i odlučili da krenu jedan ka drugom, postali bliži, a time su i sva mesta na tom putu i delu Srbije postali deo jedne velike bliske porodice.

- Do juče su Čačak i Beograd bili udaljeni dva i po sata vožnje, danas samo jedan sat. Svako ko putuje uštedeće jedan sat svog vremena, a zahvaljujući tome će moći da provede više vremena sa porodicom ili radeći. Danas je srpski narod postao bogatiji za više vremena, više posla i više fabrika - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da je upravo to ono što je najbolji poklon našoj zemlji posle mnogo godina mučenja, tranzicije, unistenih fabrika.

- Ne mogu vama građanima da vratim vreme koje smo izgubili na putevima u prošlosti usled nemara, lenjosti, inertnosti... ali danas možemo da se postaramo da dobijete više vremena kako bismo svi zajedno brinuli o budućnosti - rekao je Vučić.

Kaže da će za nekoliko dana biti predstavljen ambiciozan investicioni plan i da će kada bude sproveden građani će provoditi mnogo manje vremena na putevima vozeći, a imaće mnogo više vremena za druge stvari.

Ističe da kao svaki normalan i dobronameran čovek uživa u otvaranju autoputeva i da se raduje napretku svoje zemlje.

Vučić je poručio da će biti nastavljeni projekti koji će povezivati zemlju i ljude i zahvalio građanima na podršci bez koje ništa ne bi moglo da se uradi.

- Mnogo godina nije rađeno ništa što bi povezalo zemlju sa sobom, a pogotovo sa komšijama. Mislili su samo samo na sebe - naglasio je predsednik Vučić i istakao da je sada sve drugačije.

Vučić kaže da je Srbija prva u regionu po broju i nivou investicija, kao i po broju kilometara puteva i autoputeva.

Predsednik ističe da zato investitori žele da dođu u našu zemlji i da su došli, na primer u Kraljevo i Čačak, tek kada im je obećano da će tu biti izgrađen autoput.

- Uvek ćete videti ljude koji nisu salgasni sa izgradnjom autoputeva i da im uvek im nešto smesta i da uvek pronađu neku manu - dodao je Vučić i izrazio uverenje da 99 građana poštuje vredan rad naši radnika.

Pohvalio je još jednom srpske i kineske radnike koji su napravili autoput od Surčina do Obrenovca, koji su radili i po ciči zimi i po najvećem suncu.

Zahvalio je direktoru kineske kompanije CCCC u Srbiji Džangu Sjaojuenu naglasivši da se nikada do sada nije desilo da se neki tako veliki infrastrukturni projekat u Srbiji završi bez kašnjenja i dodatnih zahteva za plaćanje.

Predsednik Srbije je zahvalio i predsedniku Kine Si Đinpingu i podsetio da je zahvaljujući njemu spaseni Smederevo i Bor, pošto su Kinezi preuzeli smederevsku železaru i RTB Bor.

- Samo zahvajujhući njemu koga ćemo da dočekamo u Srbiji tako kako smo malo koga dočekali, kada bude sledeće godine došao u našu zemlju - rekao je Vučić i dodao da će, na primer, RTB Bor za četiri godine imati šest puta veću proizvodnju koncentrata bakra.Kaže da će zahvaljujući tome oživeti istok Srbije i poručio Kinezima:

Ovo je naša, ali i vaša kuća i ovde ste uvek dobrodošli".

Zahvalio je srpskom članu Predsedništvu BiH Miloradu Dodiku što se raduje svakom uspehu Srbije i što uvek dolazi na takve manifestacije.

Takođe, zahvalio je i ministarki građevine Zorani Mihajlović i Ministarstvu finansija, kao i premijerki Ani Brnabić koji su omogućili realizaciju tog projekta.

Ističe da će po tome biti upamćeni, kao i da će ova vlast biti upamćena i po do sada najveći platama i penzijama.

Vučić se pozvao na reči Džeka Keruaka navodeći da reč- "put", kao opredeljenje Srbije treba da ponavljamo svakog dana.

Kaže da je danas tokom obilaska autoputa direktora CCCC Džanga malo pritisnuo i da je od njega dobio obećanje da će autoput od Preljine do Požege biti gotov za samo dve godine.

- Za dve godine će se stizati za manje od dva sata do Zlatibora, do Čačka, za sat - rekao je on i dodao da se već sada može stići od Niša do Severne Makedonije za sat vremena, a do Bugarske za oko 40 minuta.

Podsetio je da se grade autoputevi Pojate - Preljina, Ruma-Šabac- Loznica koji će povezati Srbiju, te oni koji povezuju Srbiju sa Republikom Srpskom i Bih, Crnom Gorom.

- Srbija više nije zemlja od pre sedam godina, više nije zemlja beznađa već nade i hrabrih ljudi koji veruju u svoj rad i sposobnost. Izgradili smo je, povezali, ubrzali i zaposlili i podigli kao niko pre nas. Od vas građani tražim da imate još više enerigje, zahteva i ambicije i još jače i brže da menjamo Srbiju - poručio je Vučić i dodao će ovaj period biti upamćen kao "vreme puteva".

Čestitao je građanima slavu svetog Nikolu, nakon čega je izvedena pesma Autoput koja je napravljena specijalno za ovu priliku.

Nije nemoguće da dođe i predsednik Crne Gore Predsednik Vučić rekao je da se sprema za odlazak u Albaniju, gde će u petak i subotu, učestvovati na sastanku na temu dalje realizacije regionalne inicjative koja se naziva "Malim Šengenom". - Spremam se za Albaniju. Nije nemoguće da predsednik Crne Gore dođe - kazao je Vučić novinarima.

SVEČANOST POVODOM OTVARANJA DEONICE SURČIN-OBRENOVAC

Predstavnik kineske kompanije CCCC, Džang je istakao da će uz veliki trud završiti ono što je obećao predsedniku Vučiću.

- To će mnogo da znači u ekonomskom smislu. Ovo je velika stvar. Taman mi je tad vreme da završim mandat i mogu ponosno da odem - rekao je uz osmeh predsednik Vučić.

Ministarka infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da je ovo velika godina za infrastrukturu Srbije i da je sada auto-put "Miloš Veliki" doveden na pet minuta do Beograda.

- Ovo je velika godina za infrastrukturu - 350 km autoputeva i 500 kilometara rehabilitovanih pruga. Zaista više ništa nije daleko u Srbiji - poručila je Mihajlović.

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je ovo godina uspeha za Srbiju i čestitao Vladi naše zemlje.

- Ovo je i naša pobeda, Srba koji živimo u BiH. Ovaj put vodi i ka Republici Srpskoj, jedva čekamo da dođe do Višegrada. Srbija je danas najrazvijenija zemlja u ovom regionu - naglasio je Dodik.

Ambasadorka NR Kine u Srbiji Čen Bo rekla je da joj je veliko zadovoljstvo što prisustvuje otvaranju deonice Surčin-Obrenovac i istakla da je izgradnja puteva prvi put ka bogatstvu.

- Srbija je poslednjih godina postigla veliki napredak u oblasti infrastrukture, drago mi je što su kineske kompanije dale mali doprinos - rekla je Čen Bo, dodajući da "Nigde više nije daleko".

OBILAZAK DEONICE SURČIN-OBRENOVAC

Predsednik Vučić je prilkom obilaska deonice autoputa upitao predstavnika kineske kompanije da li će do kraja 2021. godine biti gotov auto-put do Požege na šta je dobio potvrdan odgovor.

- Za dve godine ići ćemo do Miloševe Požege auto-putem. Lučani će da procvetaju, Čačak postaje centar sveta - rekao je Vučić.

Vučić ističe da država za sve projekte ima novac i da otplaćuje povoljne kineske kredite na vreme.

- Hvala i našim srpskim i kineskim radnicima, ali svaka čast kineskim inženjerima - rekao je Vučić posmatrajući most na Savi.

Povodom pisanja pojedinih medija da su novi mostovi i projekti Vučićeve fatamorgane, predsednik Srbije je pozvao one koji to pričaju da dođu do petlje i da se u sve sami uvere.

Vučić se zahvalio i ambasadorki Čen Bo na podršci, kineskim prijateljima, ministarki MIhajlović, a pre svega radnicima.

'Nabavićemo nova plovila za rečnu policiju' Stojeći na mostu na Savi, koji je urađen u sklopu deonice Surčin Obrenovac, predsednik Vučić je video plovila i rekao je kineskoj ambasadorki Čen Bo da treba da nabavimo bolja plovila za rečnu policiju.

Vozeći se ka petlji Surčin, predsednik Vučić je istakao da za Požegu ne može da kaže koliko je radostan.

-Za nas je mnogo važan taj kraj, to će doneti novi život u taj deo Srbije - istakao je predsednik.

Moraćemo da imamo jedan namenski sastanak pre Nove godine, najavio je Vučić.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara o napadima opozicije rekao da je autoput vidljiv svima, rekavši da bar danas neće ružno da priča o njima, jer narod treba da proceni i vidi koliko ko radi.

Kako dodaje, Srbiji BDP brzo raste, a stopa javnog duga ne raste, što je važno.

- Mi spremamo veliki plan koji će biti predstavljen 28. decembra koji će se zvati "Srbija 2025.". Danas su najviše plate u istoriji Srbije, prvi put su prešle 500 evra. Mi smo nezadovoljni. Hoćemo brže, hoćemo nove ambiciozne reforme - naglasio je Vučić.

- Mi želimo da naš rast bude preko 6 odsto. Pitajte nekog iz vlasti koje smo autoputeve izgradili, niko osim nas troje neće moći da nabroje, to ide velikom brzinom - naveo je Vučić i dodao da će za koji sat moći da se koristi deonica Surčin-Obrenovac.

Vučić je čestitao svima koji slave Svetog Nikolu i poželeo im sve najbolje.

Predsednik Srbije je najavio i nove radove u Šumadiji i poručio građanima da je od Požege do Čačka divan ustanički kraj.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao i TV debatu za hrvatske izbore i dodao da su dva od šest osnovnih pitanja bila o Srbima, ćirilici ili Srbiji.

- Dva od šest osnovnih pitanja ticala su se Srba ili ćirilice. Hteo sam da vidim profesionalno. Mogu da vam kažem koga videm u drugom krugu, ali bi onda onemogućio drugom da se bori do kraja. Toliko je bilo očigledno - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić rekao je i da bi želeo da do Niša bude izgrađena brza pruga, kao što će biti izgrađena do Subotice i dodao da je to jedina dilema koja ostaje oko infrastrukturnih planova, zbog cene.

- Sve je jasno za prugu Niš-Preševo i Dimitrovgrad, tamo će biti pruga za brzinu od 120 kilometara. Za brzu prugu do Niša, koja bi išla na veću brzinu skače dramatično cena za 800 miliona - rekao je Vučić.

Vučić je kazao da bi želeo da se pronađe izvor za taj novac, jer lično želi da Niš ima isti status kao Novi Sad.

Ukazao je da bi to koristilo putničkom, a ne samo kargo saobraćaju, i postali bi ključno mesto na evropskoj mapi.

Govoreći o auto-putevima podsetio je da smo pre sedam godina, kada mnogi putevi nisu postojali, imali 34 miliona vozila na Koridoru 10, da sada imamo 60 miliona, a sledeće godine će ići na preko 75 miliona vozila.

To, prema njegovim rečima, pokazuje koliko standard raste, a dodao je da i ukazuje koliko sve više stranaca koristi naše puteve.

- Pokušaćemo kamione da motivišu da sa Ibarske idu na autoput, a da onda od Ibarske magistrale napravimo odličan put, gde ćemo naplaćivati za kamione preko šest tona, kako ne i rušili taj put - objasnio je Vučić.