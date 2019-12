VESIĆ ZA PINK: Ovaj period ostaće upamćen kao vreme puteva! Impresivno je koliko se radi i gradi (VIDEO)

Mnogi su se smejali kada je Vučić rekao da mu je san 1.200 kilometara auto-puteva, a danas se, polako ali sigurno, približavamo ovom cilju, kaže zamenik gradonačelnika Beograda.

Ovaj period biće upamćen kao vreme puteva, a razvoj infrastrukture dokaz je razvoja jedne zemlje, ocenjuje Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Izgradnja puteva u Srbiji i stvaranje mreže kojom se povezuju svi krajevi naše zemlje postalo je, kaže, impresivno.

- Mislim da su se mnogi smejali predsedniku Vučiću kada je pre oko dve godine rekao da je njegov san izgradnja 1.200 kilometara auto-puteva. Zbog ovoga su ga napadali, kritikovali, ali danas vidimo da se približavamo ovom cilju i da u Srbiji već postoji velika mreža auto-puteva – kaže zamenik gradonačelnika za “Novo jutro”.

Ovo je, ističe, važno ne samo za Beograd, već i za svaki drugi kraj Srbije, jer bez infrastrukture nema novih investicija, samim tim ni radnih mesta.

- Ako želimo da zadržimo ljude, moramo da im obezbedimo posao i dobru saobraćajnu povezanost. Putevi znače i razvoj turizma, a mreža auto-puteva koja treba da omogući Srbiji brži razvoj polako se zaokružuje – kaže Vesić. Objašnjava da putevi ne znače samo uštedu vremena za ljude, već i rast BDP-a i razvoj u celini.

Dodaje da je, nakon otvaranja deonice puta od Obrenovca do Surčina, važno obezbediti vezu od Beograda do Surčina.

- Deonica od Novog Beograda do Surčina duga je 7,9 kilometara, imaće četiri saobraćajne trake i omogućiće da se za desetak minuta stigne od jedne do druge tačke. Ovaj brzi put dace mogućnost i građanima Novog Beograda da se uključe na auto-put. Deonica će bitno rasteretiti auto-put kroz Beograd, na kojem su gužve česte. Zato za nas ovo i jeste prioritet – kaže Vesić. Dodaje da se početak izgradnje ove deonice očekuje na proleće.

Zaključuje da se polako ali sigurno stvara mreža puteva koja je uslov za dalji razvoj naše zemlje. Dodaje da će, kada bude završena kompletna obilaznica oko Beograda, auto-put kroz Beograd postati lokalni bulevar.

Kada je reč o napadima Dragana Đilasa i kritika na račun Moravskog koridora, Vesić kaže da mu je takvo ponašanje neshvatljivo.

- Neka Đilas pita ljude iz Trstenika, Vrnjačke Banje, Kruševca, Kraljeva da li im treba ili im ne treba taj koridor! Kritike stižu upravo od onih koji nisu bili u stanju ništa da urade, a sada kada Vučić nešto radi, napadaju i njega i to što radi. Juče sam čitao tekst u opozicionim medijama o tome kako Srbiji ne trebaju auto-putevi i kako se auto-putevima uništava priroda. To je čista mržnja i pokušaj da se dovede u pitanje sve štose radi – kaže Vesić.

Dodaje da Đilas kritikuje jer nema politiku, ali da narod vidi šta se dešava, primećuje napredak, da se grad ii radi. Činjenica je, kaže, da nije dobro, ali da je svakako bolje nego što je bilo.

- U odnosu na 2012. Srbija je izgrađenija, uređenija i naprednija i to je činjenica. Danas zaista postajemo vodeća zemlja regiona – kaže Vesić.

Kaže da se putevima ne povezujemo samo unutar Srbije, već povezujemo našu zemlju sa drugim državama.

- Ono što je meni posebno drago, povezujemo se sa Republikom Srpskom preko Višegrada, Sremske Rače, a auto-putem Beograd-Sarajevo povezujemo naš narod, pa će se iz Višegrada u Beograd stizati za sat i po do dva vremena – kaže Vesić.

Zamenik gradonačelnika podsetio je na deonicu auto-puta prema Čačku, koja je građena za vreme Borisa Tadića.

- Uradili su deo puta, a pre i posle njega ostavili njivu! Ovaj put je posle morao da se popravlja. Znači, idete traktorom do puta, pa pređete u automobil, pa se vratite na traktor. Tako je izgledao Tadićev auto-put: ni iz čega, nigde! – kaže Vesić. Podseća da je 9. decembra konačno dobijena upotrebna dozvola za Most na Adi i da je ovaj most radio osam godina bez dozvole.

- Nisu završili posao i zato dozvole nije ni bilo. Dozvola se dobija uz dokaz da je sve završeno po građevinskom projektu. Međutim, Đilas je pustio za saobraćaj poluzavršen posao, most bez zaštite od snega, bez šahti na samom mostu, bez zaštite za pešake na pristupnim saobraćajnicama… Uradili su četiri lifta, nijedan nije radio, ali je svaki plaćen 550.000 evra. Mi smo dodali još dva lifta i napokon svi rade. O pristupnim saobraćajnicama da ne pričam – kaže zamenik gradonačelnika.

Kaže da se tokom gradnje Mosta na Adi menjao projekat za most, da je instalirana rasveta koje u projektu nije ni bilo, da se sa gvožđa usred gradnje prelazilo na beton, te da je most puštan za rad usred izborne kampanje, kada je izvođaču plaćeno 14 miliona evra nagrade za puštanje u rad mosta za Novu godinu.