VUČIĆ: Ponosan sam na vas koji ste vredno radili i spremni ste da pomažete drugim ljudima, da lečite ljude!

Ništa važnije nema od lekara i medicinske sestre. To pokazuju i visine novca koji izdvajamo za zdravsto, ali tražićemo i produktivnost, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola.

Predsednik Vučić je, obraćajući se najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, rekao da je ovo treći put da prisustvuje ovakvim manifestacijama i da istakao da želi da pokaže koliko je važno za našu zemlju da imamo ovakve programe.

"Ponosan sam na sve vas koji ste vredno radili i učili i spremni ste da pomažete drugim ljudima, da lečite ljude", rekao je Vučić.

Kako kaže, svaki dan ga zovu ljudi koji traže pomoć i podršku za svoje bližnje.

"Nedavno smo otkrili da u mnogim bolnicama nemamo materijalno knjigovodstvo. Milione evra izdvajamo svake godine a da oni ne znaju koliko čega imaju u bolnicama. I to me je veoma razbesnelo. Nama je zdravstvo petina ukupnog budžeta", rekao je Vučić.

Kako je rekao, preko 2 milijarde ulažemo u zdravstvo.

"Razumem ljude koji deo toga nisu mogli da vide. Danas gradimo više nego ikada. I dalje nisam u potpunosti zadovoljan. Za godinu i po dana završiće se i KC u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu", rekao je Vučić, i dodao da se u KC vratilo oko 20.000 centara.

"I dalje ćemo nastaviti da povećavamo plate lekarima i medicinskim sestrama.

"To danas možemo da uradimo, jer smo uspeli da kada niko nije verovao i kada su svi sumnjlali u nas, sproveli najteže reforme fiskalne konsolidacije. Kada uračunate godišnji nivo, trideset odsto su veća primanja u poređenju sa 2014. godinom", dodao je predsednik Vučić.

"Mnogi se ne sećaju kakva je plata bila ranije. Nije bilo para u budžetu. Kada sam bio ministar 1998. čekao sa dugo da mi nalozi prolaze. Danas to nije tako, jer smo sproveli teške reforme. One su bolele narod, ali se pokazalo da su ispravne. Buduće reforme neće boleti narod, ali hoće ministre, direktore. Međutim, to ne znači da ljudi treba da očekuju samo novac od države, već treba da nastavi da radi", dodao je predsednik Vučić, koji je takođe istako da je važno da svi rade na svom profesionalnom unapređenju.

"Srećan sam što svoju budućnost vidite u svojoj zemlji. Verujem da za samo šest ili sedam godina, biće udvostručena primanja od 2014. godine i svake godine možete da računate na sve više, ali ćemo i mi od vas da tražimo sve više", rekao je Vučić.

Kako je dodao, država će da nastavi da ulaže u stručni kadar.

"Ulagaćemo, ali tražićemo još veću disciplinu i rad. Očekujem novu infektivnu kliniku, odlaganja ne mogu da trpim. Zbog toga ne bi imali ni KC u Nišu ili Beogradu. Zato moramo da nastavimo da radimo", dodao je predsednik Vučić.