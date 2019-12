Vulin: Ne znam šta prevode Fabriciju

"Ne znam da li ambasadoru EU Fabriciju prevode šta u parlamentu na konferencijama za štampu prestavnici SzS Obradović, Aleksić, Jeremić, Djilas govore o neistomišljenicima. Da li su mu preveli da su predsednicu parlamenta nazvali fuksom, Ani Brnabić pretili silovanjem, poslaniku Rističeviću psovali tek umrlu majku? Ne znam da li je prevodiocima bilo isuviše neprijatno da mu prevedu šta su vodje SzS govorile porodici Aleksandra Vučića?", izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin odgovarajući na izjavu šefa Delegacije EU u Srbiji da postoji zabrinutost Unije zbog medijskog okruženja u Srbiji.

Ministar odbrane pita da li Fabrici zna da Djilas traži da se bez zakona smenjuju članovi nezavisnih tela, da traži da se bez promene zakona odlažu izbori, a da se privatna televizija Pink sruši i zabrani njen rad. "Da li je Fabriciju javljeno da su pristalice sa liderima SzS upadale u RTS noseći motorne testere, da su pokušali da upadnu u Skupštinu, da su prebijali novinarke Pinka, vredjali novinare Informera, Studija B, TV Pančeva, novinarku RTS-a Oliveru Jovićević nazvali prostitutkom, a novinare RTS-a fizički sprečili da udju u kuću u kojoj rade? Da li Fabrici zna da su iz SzS bez i jednog poludokaza optuživali Andreja Vučića da je štitio čoveka optuženog za gajenje marihune bez obzira na to što tog čoveka nikada nije video ni čuo? Da li su Fabriciju preveli i sve ostale bljuvotine i laži na račun Vučića, Stefanovića, Gašića, mene?"



"Ne znam da li mu prevode, ali baš me briga. Srbijom neće vladati stranci a ja od stranaca neću da tražim ni da me hvale ni da me štite, i neću ni jednog stranca da obradujem slikom Srba koji se tuku na ulicama. Nije me briga šta misli Fabrici ali me je briga šta misle gradjani Srbije. U tome se razlikujem od Djilasa i zaposlenih u SzS", rekao je ministar Vulin.