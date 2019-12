Milivojević: Dobro je da se region otvara i da se prevazilaze otvorena pitanja, barijere u političkom i psihološkom smislu! (VIDEO)

Diplomata Zoran Milivojević, ističe za NOVO JUTRO televizije Pink, da je prva i glavna poruka jučerašnjeg trilateralnog sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zaevim, zapravo to da je ideja o “malom šengenu” uspela.

“Za sve one koji su bili skeptični i koji su je osporavali, sada je ta priča završena. Ono što smo čuli, jeste, da se već daleko otišlo u realizaciji, kao i da u nekom kratkom vremenu možemo očekivati konkretne mehanizme saradnje u oblastima slobodnog kretanja ljudi, kapitala, ideja i usluga”, rekao je Milivojević.

Kako kaže, čuli smo da u narednom mesecu možemo očekivati dobre vesti u Beogradu i konkretne rezultate.

“Ono što je najvažnije jeste to što se region otvara i što susedi prevazilaze otvorena pitanja među njima, teške razgovore, barijere i u političkom i psihološkom smislu. Kada to imamo, to relaksira političke odnose”, rekao je Milivojević i dodaje da je takođe jako bitno da, kada su globalna pitanja zaoštrena, da zemlje u regionu sarađuju i otvaraju mogućnost za saradnju.

Kako kaže, bitno je da se oslobađaju onih tenzija koje usporavaju normalne relacije.

“Pogledajte reakcije Tirane na elitu u Prištini, koja osporava celu ovu priču. Albanski premijer skida tenzije koje su vladale na relaciji srpsko-albanskih odnosa. Ukoliko odnosi zaista profunkcionišu, onda nema nikakve sumnje da će se relaksirati politički odnosti i stvoriti uslovi da iskoristimo sve ono što nama stoji na raspolaganju”, rekao je Milivojević.

Kako kaže, od čekanja nema nikakve vajde.

“Imate sada na vlasti elite u državama koje to razumeju, pa rade u korist sopstvenih država”, rekao je Milivojević.

Demo Beriša, predstavnik matice Albanaca u Srbiji, rekao je da je jako bitno to što je predsednik Srbije osoba koja je uvela novu političku strategiju, koja, kako kaže, ne poznaje granice.

“On je hteo da porukom mira omogućuje ljudima u regionu da relaksiraju odnose. “Mini šengen” će omogućiti svim ljudima na ovim prostorima da se brže kreću, da lakše funkcionišu i da se lakše zapošljavaju. U trenutku kada je došlo do prekida uvođenja famoznih taksi, ovo će omogućiti svima da zajedno postignu i doprinesu da ljudi imaju bolji život”, rekao je Beriša.

Prema njegovim rečima, politika mira predsednika Srbije doprineće da ljudi u ovom regionu imaju bolji i uspešniji zajednički život.

“Naše ekonomije su vezane, i to sve ima za cilj da zajedno funkcionišemo i da se pripremimo za lakši i jednostavniji ulazak u EU”, rekao je Beriša.

Istoričar Nemanja Starović, rekao je da je politika “mini šengena” politika budućnosti i politika 21. veka.

“Sprovođenjem ovakve politike Srbija se vraća na mesto koje joj po prirodi stvari pripada, a to je mesto centralne države Balkanskog poluostrva. Nalazimo se na najvažnijem pravcu i graničimo se sa osam različitih država pa je i prirodno da budemo predvodnici ovakvih inicijativa”, rekao je Starović.

Kako kaže, ne na taj način što ćemo žrtvovati svoju nacionalnost, već kroz model ekonomske integracije.

“Svetska banka je dala procenu da bi smo formiranjem “mini šengena” mogli da stvorimo 3,5 milijarde evra nove vrednosti svake godine. Saradnja na ovom nivou nije igra nultog zbira. U ovoj igri svi dobijamo”, rekao je Starović.

Kako kaže, uz formiranje zone slobodnog protoka kapitala, ljudi i usluga, možda je najvažnije formiranje, kako kaže, zajedničkog tržišta radne snage.