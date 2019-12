VUČIĆ IZ TIRANE: Hoćemo da živimo i radimo jedni pored drugih, činimo najbolju moguću stvar za naše zemlje!

View this post on Instagram

"Hvala na izuzetnom gostoprimstvu premijeru @ediramaal. Ono što je važno za nas je da se naša saradnja intenzifikuje, kao i naši napori i dogovori. Razgovarali smo o saradnji naših službi za vanredne situacije, istovremeno razgovarali smo o unapređenju trgovinske razmene, prometu kapitala i usluga. Čini mi se da smo važne odluke doneli. To je od velikog značaja za ceo region. Nastavićemo da gradimo našu saradnju. Dogovorili smo nešto što je veoma važno, da pokušamo da formiramo što jedinstvenije tržište rada, što je značajno za privlačenje stranih investitora. Gledaćemo da mnoge propise približimo jedini drugima jer je tržište od 12 miliona mnogo privlačnije u odnosu na naše male zemlje. Verujem da ćemo imati još dobrih vesti za naše građane." - Predsednik Vučić nakon susreta lidera Zapadnog Balkana sa predstavnicima međunarodnih organizacija i institucija u Tirani.