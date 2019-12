Vulin Komšiću: Ne čini drugima što ne želiš da čine tebi

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin osudio je danas izjavu člana Predsedništva BiH Željka Komšića da je za njega Kosovo nezavisna država, i da je to za njega svršena stvar.

Komentarišući to da uprkos tome što ne postoji obostrano priznanje između Republike Srpske i Srbije, to je faktički završen posao, i da, kako sada stvari stoje, moramo da sačekamo, iako nemam dilemu da je Republika Srpska nezavisna država, Vulin je rekao da to nije njegova izjava.

"Ja poštujem Dejtonski sporazum i BiH. Ovo je izjava Željka Komšića u kojoj sam, umesto Kosova, stavio Republiku Srpsku", rekao je Vulin.

On je izrazio nadu da Komšić neće imati ništa protiv svojih reči i njihovih posledica.

"Srbi kažu 'ne čini drugima što ne želiš da čine tebi'. Bošnjački predstavnik u Predsedništvu BiH nije imao prilike da nauči ovu drevnu mudrost", zaključio je ministar Vulin.