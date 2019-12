Građani o Đilasu: Dragan Đilas i Demokratska stranka su krali i otimali od naše zemlje proteklih 20 godina!

Aktivisti Savez za Srbiju delili su jutros novine bez potpisa na Mirijevskoj pijaci, a na to su osudom reagovali i prisutni građani.

Deljenje novina bez impresuma na Mirijevskoj pijaci izazavalo je reakciju prisutnih građana.

- Kako te nije sramota da radite to. To što deliš to, te novine. Gledaj čime se ti baviš - neke su od reči jednog od građana.

Na Fejsbuk nalogu Demokratske stranke Zvezdara danas je osvanuo status u kome s elažno navodi da su članovi SNS-a napali aktiviste SzS-a koji su na Mirijevskoj pojaci delili ove nepotpisane novine.

Mirko Vujović je javno istupio i rekao kako je revoltiran svime što je dragan Đilas radio u Srbiji proteklih 20 godina.

- Nikakve veze sa SNS-om nemam, ali sam svedok da proteklih 20 godina Dragan Đilas i Demokratska stranka su krali i otimali od naše zemlje. Zato sam na Mirijevskoj pijaci i odreagovao onako na sve te laži, jer jednostavno iz morlanih razloga ne mogu da dopustim pljačkanje i otimanje naše zemlje - rekao je Vujović.

Kako se navodi iz SNS, ovakvo plasiranje nepotpisanih novina punih laži je deo jedne šire kampanje koju sprovode Dragan Đilas, Marinika Tepić, Boško Obradović i Vuk Jeremić i ostali fukncionerei SzS koji svakodnevno šire netačne informacije o Aleksandru Vučiću i SNS.