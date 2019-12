UPRAVO NA TV PINK - 'Hit Tvit' bira najvažniju objavu nedelje!

Gosti ovonedeljnog 'Hit Tvita' su Andrija Mandić, Miodrag Davidović Daka i Zoran Ostojić.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink su Andrija Mandić, Demokratski front, Miodrag Davidović Daka, biznismen koji je pre deset dana ranjen u hotelu „Kraun plaza“ i Zoran Ostojić novinar.

PREDLOG BROJ 1. - MALI ŠENGEN

Kada je u pitanju inicijativa ''Mali šengen'' novinar Zoran Ostojić rekao je d aje ovo kontoverzna ideja, i da se to vidi zbog negiranja kosovskih Albanaca.

- Crnogorci kažu da oni ne bi ušli u to ako je to zamena za EU. Jedna Bosna izvozi više u region nego što izvozi u Rusiju. Rekao bih da je ovo jedna vrsta prekvalifikacije pre ulaska u EU - dodao je on.

Govoreći o malom šengenu Miodrag Davidović Daka je naglasio da o ovoj inicijativi želi da priča ekonomski, a ne politički.

- Po podacima koji postoje trenutno 26 miliona kamiona čeka po granicama više sati. Briljijantno je predsednik Vučić ovo uočio. Ne možete vi govoriti da je tržište od sedam miliona ljudi ravno tržištu od 20 miliona ljudi - naglasio je Davidović.

Kako je on rekao, mi moramo da merimo vreme u ekonomiji, te naveo da je danas bastion srpstva Banjaluka, a da je to pre bilo Cetinje.

- Srbija ima sa svima u regionu pozitivne trgovinske bilanse, a ti bilansi moraju da se uvećaju. Srbija može da ima pogodnu situaciju u odnosu na bosnu i Hercegovinu, Crnu goru i Kosovo - naveo je on.

Objasnio je da je suštinsko reći da Srbi neće putovati u druge zemlje da rade kada plate u srbiji budu 50 odsto kao u zemljama u Evropi.

- To je za nas prilika da zaustavimo ljude. Suština je u tome što najbolji idu van - ukazao je on.

Andrija Mandić naveo je da Crna Gora ima veliki interes da se ukljući u Mali Šengen.

- Danas je jedna od najtvrđih granica u Evropi, granica Srbije i Crne Gore. Đukanović ne želi da otvori grnaice pre nego što završi neke planove koje ima u Crnoj Gori - ukazao je Mandić.

Kako je naveo ti planovi tiču se rešavanja odnosa sa Srbima u Crnoj gori i SPC.

- Nemojte da zaboravite da ovde živi 300.000 naših sunarodnika. Ono što je problem Đukanovića, to je što je Srbija u ovom ''Mini šengenu'' najmoćnija država, kao što je Nemačka u EU - rekao je Mandić.

Objasnio je da je to jedan od loših razloga zbog kojih Milo Đukanović ne želi da uključi Crnu Goru u ''Mali Šengen'', te i da je to ključan razlog.