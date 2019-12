PUPOVAC: Izbori u Hrvatskoj važni za ceo region! Pobedio kandidat koji zagovara kraj rata i izgradnju mira! (VIDEO)

Izbori u Hrvatskoj su važni i za Srbe u toj zemlji, ali i za odnose u regionu, kaže lider Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac ističući da je pobedu odneo kandidat koji zagovara normalnost, toleranciju i poručuje da je rat završen i da treba graditi mir.

- Većinu glasova je osvojio kandidat opozicione Socijaldemokratske partije Zoran Milanović koji je zagovarao normalnost i toleranciju i koji zagovara to da je rat završio i da treba graditi mir i to je veoma važno. Videćemo kako će to izgledati za 14 dana – rekao je Pupovac za Pink.

Kako je naveo, Milanović nije pobedio samo zahvaljujući tome kakve je poruke slao, nego zahvaljujući tome što je biračko telo podeljeno između Kolinde Grabar Kitarović i Miloslava Škora.

- U drugom krugu će sve zavisti od toga kako će se ponašati Milanovićsa svojim porukama, koliko će okupiti ljudi oko toga što naziva normalno stanjei normalna Hrvatska koja će početi graditi mir, odmaknuti se od rata i ratnihpolitika i koliko će Grabar Kitarović uspeti pokupiti birača Miroslava Škora –kaže Pupovac.

On ističe da su ovi izbori važni za Hrvastku, za Srbe u Hrvatskoj, ali i za odnose u regionu.

Međuetnički odnosi od 2014. godine ne samo da ne beleženikakav napredak već su prepuni tenzija, loših odnosa i loših osećaja

Upitan kako će se odraziti na zemlje Zapadnog Balkana to štoće Hrvatska uskoro preuzeti predsedavanje EU, on je istakao da Hrvatska nijevodila aktivnu politiku kada je po sredi napredovanje zemalja prema EU mislim.

- Tu mislim Srbiju, CG, BiH, Albaniju, delimično zbogunutrašnjeg stanja, delimično zbog odnosa unutar Unije, ali Hrvatska jeste udnevni red svog predsedavanja stavila zadatak da se stvore mogućnosti za to daSeverna Makedonija i Albanija otvore proces pregovaranja, a i da ostali imajunešto brži put – dodao je Pupovac.

Dmitrović: Izbori su mi doneli ohrabrenje

Direktor TV Ras Ratko Dmitrović kaže da su njemu ovi izbori doneli ohrabrenje.

- Pojavilo se nekoliko ljudi koji predstavljajuorganizacije ili organizacije u najavi koje su duboko i istinskiantifašističke, antiustaške, antinacističke i mislim da je ohrabrenje da seuopšte tako neko pojavio u institucionalnoj formi i izašao pred javnost uHrvatskoj – naveo je Dmitrović.Kako je objasnio, to se pre svaga odnosi na Radničku frontu.