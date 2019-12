Vlasnik Televizije Pink Željko Mitrović, reagovao je na to što je Sergej Trifunović na svom tviter nalogu objavio deo njihove privatne SMS prepiske. Njegov odgovor na Trifunovićev gest prenosimo u celosti.

Dragi Sergej, poštovani narode!

Čovek kome sam mnogo puta pomogao u životu, koji je moj dobar poznanik, a mislio sami prijatelj, Sergej Trifunović, objavio je na svom tviter nalogu deo naše, mislio sam, uobičajene korespodencije. Kad kažem uobičajene, mislio sam da to ostaje između nas dvojice, jer tako se ponašaju časni i normalni ljudi.

Priznajem, iznenadio me je Trifunović, iznenadio me svojom nepristojnošću, bahatošću, a njegove pretnje upućene meni i mojoj televiziji šokirale su kako članove moje porodice, tako i širu javnost. U prvom momentu sam pomislio, kako je moguće da budem tako i toliko naivan da me jedan Sergej Trifunović prevari. Međutim, sada sam mu beskrajno zahvalan jer je Sergej Trifunović mnogo bolje nego što bih ja to bilo kada učinio, objasnio razliku između njega i mene, ali i između uništenja Srbije za šta se on bori i pristojne Srbije za koju se ja zalažem.

Mislim da je važno da ovo što je Sergej Trifunović izgovorio dopre do svake kuće i dosvakog građanina u Srbiji, ali i do svakog predstavnika međunarodne zajednice, što je u Srbiji eufemizam za stvarne i lažne zapadne dušebrižnike. Šta je, ustvari, Sergej Trifunović objavljivanjem poruka, ali i njihovim sadržajem pokazao narodu Srbije? Dakle, on je rekao da mu je jasno i da zna da nema narodnu podršku ni on, ni Đilas, ni svi oni zajedno, već će rešenje svojih problema tražiti u “oslobađanju” na ulici. Mene je nekako posebno pogodio onaj deo gde će moju televiziju u koju su ulagali moja porodica, zaposleni i radnici Pinka da oslobađa od nas samih čovek koji ne samo da nije uložio jedan dinar u našu kuću, već je više puta imao koristi moleći me da mu činim različite usluge.

Kao častan i pristojan čovek, razume se, o tome neću da govorim. Ali se u tvom ponašanju, da ne gostuješ na Pinku i da ga oslobađaš od njegovih radnika i vlasnika, i tebi i onome koji je sedeo pored tebe dok si tu poruku pisao, potkrala jedna greška. Ali na toj grešci sam ti beskrajno zahvalan. Naime, ti i taj koji sedi do tebe i suflira, odali ste najveće moguće priznanje Televiziji Pink i meni lično. Rekli ste da je Pink, u stvari, jedna veoma objektivna televizija koja vas redovno poziva da gostujete na njoj i da iskažete svoje političke stavove.

Ni sam ne znam zašto narodu i građanima Srbije nisam objavio koliko sam vas puta pozivao i koliko su vas pozivali naši urednici a vi ste samo želeli da glumite heroje i žrtve koji su izloženi torturi i medijskoj jednostranosti.

Doduše, vaš pravi razlog je taj što nemate šta da ponudite i kažete narodu, što dobro znate da ljudi u Srbiji ne žele samo da čuju psovke i uvrede, a vi, koji sebe najbolje poznajete, dobro razumete da Srbi i Srbija nikada neće prihvatiti one koji žele uništenje njihove zemlje. Nemate vi šta da ponudite ni po pitanju Kosova, ni pruga, ni obnovljenih bolnica.

Jedino što umete je da vređate one koji rade i koji se bore za Srbiju i to je suštinski razlog zasto nećete da gostujete na Pinku, jer biste ostali bez jedine karike u lancu vaših laži, a to je da izigravate žrtve tobož zločinačkih medija. Sada je sve jasno svima. Vi ste ti koji nećete da dolazite na TV Pink, a ne ja koji sam vas želeo u svom programu, i to ne zato što o vama mislim dobro, već zato što za razliku od vas smatram da je očuvanje demokratije jedna od najvažnijih vrednosti našeg društva i siguran put u budućnost naše zemlje.

U nadi da će ova istina dopreti do celokupne srpske javnosti kao i do svih međunarodnih posrednika i institucija, srdačno Željko Mitrović.