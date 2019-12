Vesić: Ðilas građane ostavio u dugovima! Nada je samo jedna od prevarenih, koja je svojim placem rešavala stambeni problem

Pevačica Nada Topčagić je jedna od hiljadu građana koji su imali problem zbog politike po pitanju građevinskog zemljišta koju je vodio bivši gradonačelnik Dragan Ðilas, a zbog koje je ostavio dugove za građevinsko zemljište od 12 milijardi dinara, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Vesić tvrdi da je to bila jedna od većih pljački budžeta, jer su oni na taj način posredno omogućavali ljudima da ne plate građevinsko zemljište, da prevare ljude koji su im davali placeve, da zarade i da - “pobegnu”.

On je podsetio da investitor, kada gradi nešto u Beogradu ili bilo kom drugom gradu, plaća doprinose za gradsko građevinsko zemljište, iz kojih se, zatim, gradi infrastruktura, putevi, vrtići i drugo.

“Do 2012. godine investotori su kao garanciju da će platiti doprinose za građevinsko zemljište navodili ličnu menicu ili menicu firme. Međutim, mnogo investitora je dolazilo do placeva tako što uzmu plac od nekih ljudi, a njima za uzvrat kupe stan ili dva, kako se već dogovore, a ostatak prodaju”, rekao je Vesić.

Jedna od njih je, kaže, i Nada Topčagić koja je dala plac, a za uzvrat je trebalo da dobije stan ili dva.

“Ti ljudi se nalaze u građevinskoj dozvoli kao suinvestitori. Pošto lična menica ne znači ništa, većina investitora je u to vreme radila na sledeći način. Potpišu ugovor sa Gradom da plate građevinsko zemljište na šesdeset rata, plate prvu ratu, dobiju građevinsku dozvolu i prestanu da plaćaju. U međuvremenu se prodaju stanovi, oni proglase banktor firme ili pobegnu, a onda Grad Beograd tuži suinvestitore da plate konpletan iznos za građevinsko zemljište, jer su svi solidarno odgovorni”, rekao je Vesić.

Na taj način, kaže, ljudi ni krivi, ni dužni imaju velika dugovanja prema gradu, daleko veća od stana koji su dobili i dolaze u situaciju da ostanu bez ičega.

Vesić je podestio da je među prvim odlukama nove vlasti 2013. godine bila izmena odluke da svaki investitor mora da pruži bankarsku garanciju i od tada nema potraživanja za građevinsko zemljište ni jedan dinar.

“Usvojili smo i reprogram, da se omogući ljudima otplaćivanje duga i odbaci kamata. Takođe, omogućili smo i da oni koji plate unapred dobiju 50 odsto popusta, kao i druge olakšice sa ratama. U taj sistem reprograma je ušlo hiljadu ljudi među kojima i javna ličnost Nada Topčagić i nije dobila ništa ni manje ni više u odnosu na druge građane”, rekao je Vesić.

On je naveo da je u Ðilasovo vreme nastalo 12 milijardi dnara, odnosno 100 miliona evra, duga za građevinsko zemljište, jer su nekim svojim privilegovanim investitorima omogućavali da ne plate.

Za taj novac moglo je da bude izgrađeno 50 vrtića ili škola i toliko je grad izgubio, kaže Vesić, jer je Ðilas dozvoljavao da pojedinci varaju obične građane.

“Nada je samo jedna od prevarenih, koja je svojim placem rešavala stambeni problem. To su oni Ðilasovi prevaranti investitori i niko ne može da mi objasni da Ðilas to nije radio namerno. Da je hteo mogao je i on da uvede bankarsku garanciju. Sve obaveze su prebacivali na ljude koji su dali svoje trošne kućice ili nešto da bi dobili normalan stan”, rekao je Vesić.

Ponovio je da je aktuelna vlast rešila to jednom merom, tako što nema više ličnih menica, niti menica firme, već samo bankarske garancjije.

“To je mogao da radi i Ðilas, ali nije hteo, jer mu je to odgovaralo i treba da ga je sramota što se time bavio”, zaključio je Vesić.