VUČIĆ: Evropljani ne vole da vide da Balkanci sami određuju svoju sudbinu! Ne sviđa se svima ideja o "Malom šengenu"

Predsednik Vučić istakao je večeras potrebu uspostavljanja dobrih odnosa sa zemljama EU i najavio posete svetskih lidera Srbiji za sledeću godinu.

Presednik Vučić osvrnuo nedavnu posetu Tirani, ali je prokomentariso i ideju „Mali šengen“ za koji se zalaže. Pre Tirane, sastanak balkansih lidera bio je na Ohridu. Vučić je istakao da "nemamo baš tako oduševljenu podršku unutar Evropske unije" kada je reč o malom-Šengenu

- Nije lako Evropljanima da kritikuju četiri slobode koje su deo same EU: slobodu kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala. Ali, ne vole ni da vide da Balkanci sami određuju svoju sudbinu. To su radili od uspostavljanja prvih oblika moderne državnosti Srbije, prvih hatišerifa i Ustava, do dana današnjeg - rekao je Vučić.

- Nisu svi oduševljeni „Malim šengenom“ – kazao je Vučić, ističući da i sloboda kretanja značila i uštedu preko 2 milijarde evra.

- Ko god je tražio ujedinjenje Balkana, taj je stradao – i kralj Aleksandar i Svetozar Marković. Pa taj kralj Aleksandar nema ni ulicu u Beogradu, bulevar pripada Obrenoviću. Aleksandar Karađorđević bio je jedan od obrazovanih ljudi, bio je optuživan za diktaturu, i nema ni jednu ulicu – rekao je predsednik Vučić.

- Ova ideja će biti zapisana u istoriji kao nukleus nečega za šta smo se borili. Toliko sam zadovoljan zbog toga. Neki ljudi, pametni, znaju da ništa ne može da se dostigne u izolaciji. Međutim, nama su potrebni i radnici, jer mi do 2027. moramo da izjednačimo taj priliv i odliv. Radimo na tome da se vrate ljudi iz inostranstva, ima pomaka - kazao je Vučić.

"Ne mešamo se u unutrašnju politiku Hrvatske. Trudićemo se da imamo dobre, susedske odnose"

Juče su građani Hrvatske glasali i u drugi krug ušli su kandidat opozicione Socijaldemokratske partije (SDP) Zoran Milanović i aktuelna predsednikca Kolidna Grabar-Kitarović. Njih dvoje inače ulaze u drugi krug koji će se održati izbori 5. januara. Predsednik Vučić rekao je da je posao Srbije da da sve od sebe da neguje dobre odnose sa susednim zemljama, a među njima je, kaže Vučić, i Hrvatska.

- Mi se ne mešamo u njihove unutrašnje stvari. Nadamo se da ćemo da imamo dobre odnose u budćnosti, nadam se da će uspeti – prokomentarisao je predsendik Vučić rezultate jučerašnjih izbora u Hrvatskoj.

- Pratio sam izbore i drugačije sam doživeo samu debatu kandidata. Bio sam siguran da će on biti prvi u prvom krugu, ali mislim da je falilo tri dana da Škoro bude prvi. U Hrvatkoj se povela priča kako se on loše pokazao u sučeljavanju. On bi inače vodio najgoru kampanju protiv Srba – kazao je predsednik Vučić komentarišući debatu predsedničkih kandidata u predizbornoj kamanji koja se vodila u Hrvatkoj za prvi krug.

- Milanović je pominjao mene u kampanji.Mislim isto o njemu, kao on o meni. Naš je posao da srađujemo sa Hrvatkom – dodao je predsednik Vučić.

On je naveo da je prilikom svog puta u Hrvatsku na proleće uočio veliki strah.

- Zato mi ćutimo, jer i dalje ima preko 200.000 Srba u Hrvatskoj i kada god bismo mi suviše jako odgovorili mi bismo njihov položaj doveli u pitanje. Posmatrajući kampanju zaključio sam da je bilo potrebno još tri dana kampanje da Miroslav Škoro postane predsednik Hrvatske. Čovek koji je rekao da bi preorao Jasenovac i pustio zločinca Merčepa na slobodu. On nije u pravom trenutku krenuo u kampanju.

- Odnosi sa Hrvatskom će morati da se popravljaju bez obzira na rezultate izbora. Naš je posao da sa Hrvatskom imamo dobre odnose. Oni su nama bili uveli sankcije i zabranili našu robu kad su ugledali migrante. Da nije bilo Angele Merkel pitanje je kako bi se to završilo, sve zbog vrlo neodgovorne politike Milanovića - rekao je Vučić.

Na pitanje o donošenju Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, Vučić je rekao:

- Nismo srećni zbog tog zakona,ali nemamo pravo da utičemo na Crnu Goru.Nije moguće da se sa tim saglasimo. Ja sam u razgovoru sa Đukanovićem rekao svoj stav. Nadam se da su crnogorske vlasti u svemu pravu, a ne mislim da jesu. Ne možete posle sto godina državine da kažete sad imamo druga pravila. Nadam se da im to nije namera, rekao je Vučić.

"Očekujem Putina i Si Đinpinga ponovo u Begradu, a potrudiću se da dođe i premijer VB Boris Džonson"

- Očekujem da EU posle Bregzita mora da donese krupne, politčke odluke. Nije u lagodnoj pozicji, zbog toga je Makron tražio promene. Trampu odovara da pod svojim krilom ima zapadnu Evropu, ali tome su se sukobili Makron i Merkel – kazao je Vučić, objašnajvajući da Evropa neće da dozvoli da postoje dve velike sile – Kina i Amerika.

- Tramp Želi da SAD i Kina budu svetske sile, tome se Makron protivi. Evropa to ne dozvoljva – dodao je.

On je takođe ocenio da će Bragzit u narednih godinu dana zaokuporati RU.

- Važno je da VB napravimo saveznika u budućnosti. Moramo da vidimo da dovedmo i premijera Borisa Džonsona. Uveren sam da je to realno. Poslednji britanski premijer koji je boravio u Srbiji je bila Margaret Tačer. Zbog toga sam uveren da ću uspeti da ubedim Džonosna da posti Srbiju – dodao je, naglasivši da je pozicija Srbije u svetu značajna.

- Očekujem ponovnu posetu Putina i Si Đipinga, garantujem da će Anglela Merkel takođe doći u Beograd, pa očekujem da posta Džonsona može da bude izvesna – rekao je.