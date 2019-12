VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Trifunović dokazao da priče opozicije o medijskoj blokadi i cenzuri NISU TAČNE i da su oni manipulatori i lažovi! (VIDEO)

Sergej Trifunović je objavljivanjem privatne prepiske sa vlasnikom Televizije Pink Željkom Mitrovićem razobličio priču opozicije o navodnoj medijskoj blokadi i dokazao da su oni manipulatori i lažovi, ocenjuje glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

- Sergej Trifunović je verovatno nehotice i verovatno pod uticajem nekih supstanci napravio jedan ozbiljan faul za njega i njegove kolege iz opozicije. On je konačno dokazao da sve to što oni pričaju o medijskoj blokadi i navodnoj cenzuri apsolutno nije tačno – rekao je Vučićević za Pink.

- Iz prepiske između vlasnika Televizije Pink Željka Mitrovića i Sergeja Trifunovića jasno je da Mitrović u privatnoj prepisci poziva Trifunovića: Dođi u “Hit Tvit”, evo ti 1,2 miliona gledalaca, emisija ide uživo, kaži šta god hoćeš, a ovaj mu odgovara na najružniji mogući način, psuje i preti. Trifunović i svi oni koji govore o medijskoj blokadi zapravo sami prave tu medijsku blokadu, sami pokušavaju da naprave atmosferu kao da njih neko zabranjuje, da bi na tome gradili lažnu priču o cenzuri i diktaturi – rekao je Vučićević.

Glavni i odgovorni urednik “Informera” očekuje da se objavi spisak svih predstavnika opozicije koji su odbili da dođu u emisije na TV Pink, te veruje da će isto uraditi i javni servis.

- Javni servis sada oko Nove godine sprema serijal emisija gde svako treba da predstavi svoju politiku. Gotovo svi opozcioni lideri parlamentarnih stranaka su to odbili – rekao je Vučićević.

Kako je ocenio, oni odbijaju gostovanje da bi mogli da lažu da postoji nekakva cenzura i medijska blokada.

- Mi iz “Informera” svakoga dana, kada god pišemo neku temu gde se pominje bilo ko od funkcionera opozicije, zovemo i njih za izjavu. Od 1.000 poziva, možda imamo jedan odgovor. Apsolutno odbijaju da razgovaraju sa nama, odbijaju intervjue… Zašto? Da bi mogli da tvrde da su negde zabranjeni – navodi Vučićević.

To je sada Sergej Trifunović maestrano razobličio

Istovremeno, istakao je, nečasno je objavljivati privatnu prepisku.

- Objavljivanjem ove prepiske on je uradio jednu veliku stvar, dokazao je da su oni manipulatni lažovi i preveranti - i njegovi iz tog Pokreta slobodnih građana i ovi Đilasovi iz Saveza za Srbiju, a da TV Pink profesionalno radi svoj posao – istakao je Vučićević.

Prema njegovim rečima, funkcioneri opozicije odbijaju gostovanja da bi mogli da nastave sa lažnom pričom o cenzuri i diktauri i pokušavaju da na tom talasu prave nekakav haos, sa idejom da otmu vlast.

Sa druge strane, ne mogu da dođu u emisiju da razgovaraju sa ljudima koji imaju drugačiji ili kritički stav, jer ne mogu da im odgovore.

- Kako Đilas da dođe u neku emisiju i da odgovori na pitanje odakle mu 619.688.269evra? Znaš li za bilo koji sličan primer da je bilo koji političar bilo gde uEvropi dok je bio na vlasti sam sebi namestio gotovo 620 miliona evra poslova ičistog profita 106 miliona evra. Na to pitanje on nema odgovor. Kako da dođe Vuk Jeremić u bilo koju emisiju sa sagovornicima koji mu ne povlađuju jer će ga pitati zašto mu je Katarska ambasada uplatila 200, 300, 500 hiljada dolara u više tranši. Zar to nije u demokratskom svetu o kome priča nedozvoljeno? Kako Boško Obradović da dođe bilo gde gde bi ga neko pitao šta je njegova politika?Kako je moguće da si ti u isto vreme i evropejac i najgori siledžija kojimotornom testerom pokušava da uređuje javni servis? Kako da ode Lutovac, kada će neko da ga pita kako je u jednom danu raspustio 59 odbora DS? Zato oni ne idu u medije i pokušavaju da naparave lažnu sliku o zabrani i cenzuri – objasnio je Vučićević.

Ovo što je Trifunović uradio je odlično, jer razobličava tu njihovu priču. Nema ni govora da su zabranjeni