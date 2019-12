"VOLIM SRBIJU" So Sabi postao član Srpske desnice! (FOTO)

View this post on Instagram

Познати уметник, певач и оснивач култног београдског бенда „Со Саби“, Раул Алберто Диас, постао је члан Српске Деснице, а приступницу је потписао у присуству председника Мише Вацића. Фронтмен групе „Со Саби“ (у преводу „Лепо вама, лепо нама“), изјавио је да својим уласком у Српску Десницу жели да подржи сваку идеју која Србију ставља на прво место. „Јако волим Србију и својим ангажовањем хоћу да промовишем позитивне вредности патриотизма које су наглашене у програму Српске Деснице“ – рекао је популарни музичар. Раул Алберто Диас рођен је 8. августа 1958. године у Гвинеји Бисао, а у Београд је дошао новембра 1982. године како би студирао хемију. „Дуго се бавим музиком, а што се тиче хемије још увек сам апсолвент на факултету“. Један од највећих хитова бенда, “Ma Cherie“, постао је познат широм светских клубова захваљујући једном од најугледнијих ди џејева, DJ Antoine, који је обрадио и промовисао песму. Током успешних наступа у последње две деценије, учешћа на бројним фестивалима попут „Fish Fest“ „Exit“ и „Beer Fest“, публика највише памти песме „Mesaj, mesaj“, „Badjuda“, „Mamadu alesima“, „Promesa“ и остале хитове, који ће бити обрађени у духу новог правца и нове музичке поставе бенда „Со Саби“. Подршка истакнутих уметника Српској Десници је у значајном порасту од када је дошло до позитивних назнака да ће наша организација постати политичка партија и са својим програмом националне и културне обнове изаћи на изборе као освежење међу родољубивом елитом која негују истинске културне вредности.